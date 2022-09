Un musicien de Yellowknife veut « changer ce récit autochtone au Canada » – Kelowna Capital News

Miranda Currie souhaite que les enfants autochtones se voient représentés de manière authentique dans les médias.

L’écrivain, musicien, cinéaste et éducateur qui vit à Yellowknife est Mushkegowuk et membre de la nation crie Opaskwayak au Manitoba. Elle a publié plusieurs livres pour enfants, sorti deux albums pour enfants et possède plus d’une décennie d’expérience en tant qu’éducatrice de plein air axée sur l’apprentissage expérientiel et autochtone.

«Nous essayons de changer ce récit autochtone au Canada en un récit plus positif», a déclaré Currie.

“Quand les enfants se voient dans les médias, ils se disent ‘oh, nous sommes précieux, nous en valons la peine.'”

Currie a récemment été reconnue pour son travail lors de la première édition des NWT Music Awards, remportant le prix d’excellence de l’artiste autochtone.

« Je suis super ravi. C’était un peu inattendu, c’est sûr », a-t-elle déclaré.

Le dernier album pour enfants de Currie, “Tickling the Taiga”, est sorti en mai et présente une gamme de genres musicaux allant du rock au hip hop. Les paroles des chansons comportent des mots en cri et en wiilideh, la langue parlée par les Dénés Yellowknives.

« Étant ici sur les terres de la Première Nation Yellowknives Dene, le territoire de Chief Drygeese, le territoire d’Akaitcho, je pense simplement que c’est une chose importante à défendre et à essayer de défendre la langue afin que les enfants puissent avoir leur langue », a-t-elle déclaré.

La cérémonie de remise des prix et la vitrine qui se sont tenues à Yellowknife samedi dernier ont été organisées par Music NWT, une association à but non lucratif vouée à la promotion de la musique et de l’industrie de la musique dans le territoire.

Parmi les autres lauréats figuraient Crook the Kid, également connu sous le nom de Dylan Jones, un artiste hip-hop qui a grandi à Fort Good Hope, et Kilo November, ou Kai Walden, un DJ de 14 ans connu à Yellowknife pour jouer de la musique de danse électrique. , musique house et dubstep.

La cérémonie a également vu l’intronisation des Yellowknives Dene Drummers, du regretté musicien Ted Wesley, l’un des fondateurs originaux du festival de musique Folk on the Rocks à Yellowknife, et de Norm Glowach au nouveau temple de la renommée de la musique des TNO.

Currie vit à Yellowknife depuis 13 ans, mais elle est née et a grandi à Thunder Bay. Elle aime la musique depuis longtemps et a commencé à jouer du violon à l’âge de six ans et a grandi avec la musique du violon.

Le premier album solo de Currie, “Up in the Air”, a été nominé dans la catégorie auteur-compositeur-interprète autochtone de l’année aux Canadian Folk Music Awards 2015.

Currie est maintenant sur le point de publier son quatrième livre pour enfants “Don’t Panic Eat Bannock”, qu’elle décrit comme une version indigénisée de l’histoire du bonhomme en pain d’épice.

Elle a dit qu’elle travaille également sur plusieurs projets cinématographiques et qu’elle se rendra à Calgary le mois prochain pour participer à un programme d’artiste-entrepreneur avec l’incubateur de musique du Canada.

“Je suis assez contente de ça”, a-t-elle déclaré.

“Je pense qu’une chose avec laquelle beaucoup d’artistes luttent n’est pas le côté créatif, mais plutôt le côté commercial des choses.”

Lorsqu’elle ne fait pas de musique ou n’écrit pas de livres, Currie aime coudre et dit qu’elle passe beaucoup de temps à l’extérieur avec ses chiens de traîneau Niyanin et Ellesmere.

Ellesmere a été présentée dans le court métrage documentaire “Tails on Ice”, qui a été présenté en première au Festival du court métrage de Cannes en 2020.

“Je pense que je suis vraiment chanceux de pouvoir faire toutes ces choses et je suis donc très reconnaissant du soutien de la communauté de Yellowknife.”

Emily Blake, La Presse canadienne

