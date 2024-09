Un musicien de Mildmay honoré aux Canadian Country Music Awards

Le musicien de Mildmay, Owen Riegling, a déclaré qu’il était honoré d’être reconnu par la communauté de la musique country.

Riegling a déclaré qu’il était incroyablement reconnaissant d’avoir remporté son premier prix officiel de musique country canadienne en tant qu’« auteur-compositeur de l’année ». Il a également remporté le prix de l’artiste révélateur de l’année.

Dans une publication Facebook adressée à ses fans, Riegling a expliqué les origines de la chanson.

Il a déclaré avoir écrit Old Dirt Roads en 2019 dans son appartement universitaire.

« Je n’écrivais pas une chanson qui sonnerait bien à la radio, et je n’écrivais certainement pas une chanson qui me permettrait d’être nominé pour des prix et de toucher le grand public », a-t-il révélé. « J’écrivais une chanson sur l’endroit où j’ai grandi, les gens avec qui j’ai grandi et les choses qui me rapprochent de chez moi même quand j’en suis loin. »

Riegling a ajouté qu’il n’était qu’un « gars de Mildmay » et qu’il ne savait toujours pas comment il était arrivé jusqu’ici.

Son conseil : soyez vous-même, écrivez ce que vous savez et profitez de chaque minute.

Riegling vient d’annoncer qu’il sera la tête d’affiche de sa première tournée pancanadienne, à partir de novembre.