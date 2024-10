Un musicien de Colombie-Britannique qui a collaboré avec Flaming Lips est décédé à 17 ans

Le chanteur des Flaming Lips, Wayne Coyne, a déclaré que Nell Smith était décédée dans un accident de voiture ce week-end. Photo de Jim Dyson/Getty Images / Getty Images

Contenu de l’article Une adolescente de Colombie-Britannique qui avait collaboré avec The Flaming Lips et était sur le point de sortir son premier album solo a été tuée dans un accident de voiture à l’âge de 17 ans. Nell Smith, qui était surtout connue pour avoir travaillé avec le groupe lauréat d’un Grammy Award, est décédée samedi, a annoncé sa famille. « Cela nous fait tellement de peine de dire que notre fille fougueuse, talentueuse, unique et magnifique nous a été cruellement enlevée samedi soir », a déclaré une déclaration attribuée à la famille de Smith sur son compte Instagram officiel.

Publicité 2 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

CE CONTENU EST RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX ABONNÉS Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Accès en ligne illimité à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Obtenez un accès exclusif au Vancouver Sun ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée que vous pouvez partager, télécharger et commenter.

Profitez des informations et des analyses en coulisses de nos journalistes primés.

Soutenez les journalistes locaux et la prochaine génération de journalistes.

Des énigmes quotidiennes, dont les mots croisés du New York Times. ABONNEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Accès en ligne illimité à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Obtenez un accès exclusif au Vancouver Sun ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée que vous pouvez partager, télécharger et commenter.

Profitez des informations et des analyses en coulisses de nos journalistes primés.

Soutenez les journalistes locaux et la prochaine génération de journalistes.

Des énigmes quotidiennes, dont les mots croisés du New York Times. INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Créez un compte ou connectez-vous pour continuer votre expérience de lecture. Accédez à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Partagez vos réflexions et rejoignez la conversation dans les commentaires.

Profitez d’articles supplémentaires par mois.

Recevez des mises à jour par e-mail de vos auteurs préférés. CET ARTICLE EST GRATUIT À LIRE, INSCRIVEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER. Créez un compte ou connectez-vous pour continuer votre expérience de lecture. Accédez à des articles de partout au Canada avec un seul compte

Partagez vos réflexions et rejoignez la conversation dans les commentaires

Profitez d’articles supplémentaires par mois

Recevez des mises à jour par e-mail de vos auteurs préférés Connectez-vous ou créez un compte ou

Contenu de l’article « Elle avait tellement plus à expérimenter et à donner à ce monde, mais nous sommes reconnaissants qu’elle ait pu expérimenter autant de choses au cours de ses 17 années. Elle a laissé une marque indélébile sur le monde et un gouffre impossible à combler dans nos cœurs. »

Taches solaires Recevez les gros titres et les potins du monde des célébrités et du divertissement. En vous inscrivant, vous consentez à recevoir la newsletter ci-dessus de Postmedia Network Inc. Merci de votre inscription ! Un e-mail de bienvenue est en route. Si vous ne le voyez pas, veuillez vérifier votre dossier indésirable. Le prochain numéro de Sun Spots sera bientôt dans votre boîte de réception. Nous avons rencontré un problème lors de votre inscription. Veuillez réessayer

Contenu de l’article

Publicité 3 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article La famille n’a pas précisé la cause du décès, mais lors d’un concert des Flaming Lips à Portland le 6 octobre, le chanteur Wayne Coyne a déclaré à la foule que le groupe avait reçu « des messages très tristes » selon lesquels Smith était décédé dans un accident de voiture le précédent. nuit. « Cela nous rappelle une fois de plus le pouvoir de la musique et à quel point il peut être encourageant d’être entouré de personnes que l’on aime », a-t-il déclaré au public. Smith a sorti un album en 2021 avec The Flaming Lips intitulé Where the Viaduct Looms avec des reprises de chansons du musicien australien Nick Cave. Elle avait 13 ans. Elle part en tournée avec le groupe en 2022 et fait une apparition musicale dans The Late Show avec Stephen Colbert. Smith travaillait à l’enregistrement et à la production de son premier album solo avec des chansons originales, récoltant plus de 17 000 $ sur Kickstarter. « J’ai toujours aimé la musique et j’ai commencé à écrire certaines des chansons qui figureront sur cet album quand j’avais 12 ans. Les voir prendre vie est vraiment excitant », a-t-elle écrit sur la page de collecte de fonds. Elle espère que la sortie du disque et une tournée l’aideront à récolter des fonds pour étudier la musique au Royaume-Uni. Simon Raymonde, fondateur du label Bella Union, qui a sorti le premier album de Smith, a partagé la nouvelle de la mort de Smith sur les réseaux sociaux.

Publicité 4 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article « Nous sommes tous choqués et dévastés d’apprendre le décès soudain et tragique de notre artiste et chère amie Nell Smith, au cours du week-end en Colombie-Britannique », a-t-il déclaré.

Publicité 5 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Smith se préparait pour la sortie de son premier album solo début 2025, a déclaré Raymonde. Selon un article de CBC News en 2020, Smith a vu les Flaming Lips se produire pour la première fois dans l’État de Washington lorsqu’elle avait 10 ans. Elle est devenue une habituée de leurs spectacles, vêtue d’un costume de perroquet. Coyne a remarqué l’enfant en costume de perroquet chantant avec enthousiasme ses chansons et a noué une amitié avec Smith et sa famille. Pendant le COVID-19, ils ont collaboré à distance sur un album de neuf titres de reprises de Nick Cave, Smith chantant les chansons soutenues par le groupe. Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger. Lire la vidéo

Publicité 6 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Dans un communiqué à l’époque, Coyne a déclaré : « C’est toujours formidable de rencontrer de jeunes créatifs enthousiastes. Avec Nell, nous avons pu voir qu’elle était en voyage et nous avons pensé que ce serait amusant de la rejoindre pendant un moment et de voir si nous pouvions faire avancer les choses. La famille de Smith a demandé du respect de l’intimité pendant son deuil : « Tenez vos enfants très fort ce soir et pour l’instant, laissez-nous travailler sur les choses. Nous crierons quand nous aurons besoin de vous », ont-ils déclaré sur les réseaux sociaux. [email protected] Recommandé par l’éditorial L’ancien leader de Hedley, Jacob Hoggard, déclaré non coupable d’agression sexuelle 5 concerts de Vancouver à inscrire à votre calendrier d’octobre Ajoutez notre site Web à vos favoris et soutenez notre journalisme : Ne manquez pas les nouvelles que vous devez savoir – ajoutez VancouverSun.com et LaProvince.com à vos favoris et inscrivez-vous à nos newsletters ici. Vous pouvez également soutenir notre journalisme en devenant abonné numérique : pour seulement 14 $ par mois, vous pouvez obtenir un accès illimité au Vancouver Sun, à The Province, au National Post et à 13 autres sites d’information canadiens. Soutenez-nous en vous abonnant aujourd’hui : Le Soleil de Vancouver | La province.

Contenu de l’article