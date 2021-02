Un musicien américain anonyme sécurise un panneau d’affichage à Times Square avec le soutien écrasant des fans

Tout a commencé par un tweet lorsque le musicien américain sans visage Corpse Husband a demandé à ses fans d’aimer et de diffuser son dernier morceau et maintenant ses fans lui ont obtenu le très convoité Billboard de Times Square. La célébrité anonyme sur Internet, qui n’est reconnue que par sa voix et sa musique sous le nom de Corpse Husband, a commenté le tweet de la société de vêtements Gymshark le 12 février demandant à ses abonnés de diffuser son dernier morceau « E-girls are ruining my life ».

Le commentaire a été fait en réponse au défi de Gymshark qui a demandé aux internautes de faire exploser le tweet et celui qui reçoit le commentaire le plus apprécié recevra son tweet sur un panneau d’affichage à Times Square.

Corpse Husband a commenté sa promotion de chanson et a demandé à ses fans d’aimer son tweet depuis le 12 février. Le 13 février, le musicien a dit que lui et ses fans étaient en guerre pour un panneau d’affichage de E-girls à Times Square. Il a en outre mentionné que leur concurrent avait recruté plus d’une douzaine de grands créateurs pour essayer de les battre, mais cela n’a toujours pas été suffisant. Il a terminé le tweet en exhortant ses abonnés et ses fans à aimer son commentaire sous le tweet de Gymshark.

L’artiste mystérieux a finalement réussi à sécuriser le panneau d’affichage alors que ses fans ont envoyé plus de 543,6K likes sur son tweet battant d’autres concurrents. Le défi prouve également que l’artiste a un groupe de fans dévoués.

NOUS SOMMES EN GUERRE, EN LUTTE POUR UN BILLBOARD D’E-GIRLS DANS TIMES SQUARE.Notre compétiteur a recruté plus d’une douzaine de grands créateurs pour essayer et nous battre, ça n’a toujours pas suffi, je demande vos goûts https://t.co/dAzaJknGW8– Mari cadavre (@Corpse_Husband) 13 février 2021

Son tweet de samedi qui n’était qu’un émoji souriant a confirmé la nouvelle qu’il avait sécurisé le panneau d’affichage. Le tweet a reçu plus de 316.8K likes alors que les fans ont commenté avec des messages « nous l’avons fait ». Alors que certains fans ont qualifié la victoire de « domination mondiale du cadavre », d’autres ont commenté comment les « stonks » des artistes ont atteint leur apogée.

Dimanche, l’artiste a publié une photo de sa page Spotify qui montrait que E-girls Are Ruining My Life a été diffusée plus de 100 millions de fois sur l’application. La chanson est devenue l’une de ses chansons les plus écoutées jusqu’à présent.

Dans une autre démonstration d’amour pour Corpse Husband, des fans de Californie ont même collecté de l’argent pour faire faire la promotion de son autre morceau « Agoraphobic » au-dessus de San Diego, ville d’origine présumée de Corpse.