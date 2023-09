Un musicien affirme qu’America Airlines l’a accusé de trafic

Appeler la police contre les Noirs est comme un passe-temps national dans ce pays.

David Ryan Harris joue dans le groupe de John Mayer depuis 20 ans. Il est un musicien à succès, un collaborateur du Dave Matthews Band et un père. Selon PERSONNESil s’est récemment rendu sur Instagram pour décrire une épreuve déchirante, embarrassante et exaspérante que lui et ses enfants ont subie alors qu’ils voyageaient à bord d’un vol d’American Airlines d’Atlanta à Los Angeles.

Après une interaction « insensible » avec un agent de bord, Harris et ses enfants ont été approchés par un employé américain et quatre policiers au débarquement de leur vol.

L’agent de bord susmentionné a appelé la police à rencontrer Harris parce qu’elle estimait qu’il trafiquait ses fils biraciaux, Truman et Hendrix. La seule chose que cette femme a dû dire, c’est qu’elle a demandé leurs noms aux garçons et a obtenu peu de réponses. Harris dit que les deux garçons sont « plutôt timides »

« Je voulais monter en flèche, mais je ne voulais pas que mes enfants me voient gérer la situation avec autre chose que la grâce et la classe », a expliqué Harris. Après une discussion avec le personnel et les officiers, Harris a été autorisé à partir.

Bien qu’il ait été lésé et qu’il ait contacté la compagnie aérienne pour lui faire part de son mécontentement, Harris n’a reçu aucune réponse ni excuse pour leur flagrante « erreur ». Alors, il a fait ce que les gens doivent faire ces jours-ci pour obtenir un semblant de justice, il s’est rendu sur Instagram pour exprimer ses griefs et a fait exploser American Airlines.

Depuis son poste initial, Harris a continuellement fourni encore plus de contexte sur ce qui s’est passé et sur ce qu’il s’attend à faire pour que ces choses ne se reproduisent plus à l’avenir.

Selon CBSNews, American a répondu aux publications de Harris sur les réseaux sociaux, mais j’espère qu’ils se ressaisiront et régleront la situation de manière appropriée.

Nous fournirons une mise à jour lorsque/si les informations seront disponibles. D’ici là, si vous souhaitez contribuer à améliorer le processus visant à mettre fin à la traite des êtres humains, signez le document de David. Pétition Change.org exiger que tous les enfants présentent une pièce d’identité lorsqu’ils voyagent avec leurs parents.