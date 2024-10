Un musicien adolescent de Colombie-Britannique qui travaillait avec Flaming Lips est décédé : famille

Nell Smith, l’adolescente de Colombie-Britannique qui a enregistré neuf morceaux avec le groupe de rock Flaming Lips, lauréat d’un Grammy Award, est décédée, a annoncé sa famille.

La nouvelle a été partagée par la famille de Smith sur son compte Instagram vérifié et confirmée par CBC News. Elle avait 17 ans.

« Cela nous fait tellement de peine de dire que notre belle et fougueuse fille, talentueuse, unique, nous a été cruellement enlevée samedi soir », peut-on lire dans le message. attribué à ses parents et à sa famille.

« Elle avait tellement plus à expérimenter et à donner à ce monde, mais nous sommes reconnaissants qu’elle ait pu expérimenter autant de choses au cours de ses 17 années. Elle a laissé une marque indélébile sur le monde et un gouffre incombable dans nos cœurs. »

REGARDER | Smith joue avec les Flaming Lips :

Simon Raymonde, fondateur du label britannique Bella Union qui a sorti l’album de Smith avec les Flaming Lips, a également confirmé la nouvelle sur un post à X.

Les origines de cet album — Où se profile le viaduc de Nell and the Flaming Lips – remontez à l’époque où Smith n’avait que 10 ans et a assisté à un concert dans l’État de Washington du groupe de rock psychédélique, dont les performances live sont connues pour leur spectacle sur scène et leurs costumes élaborés.

La jeune fille de Fernie, en Colombie-Britannique, une ville de montagne d’environ 6 300 habitants située dans le sud-est de la province, est rapidement devenue une habituée des spectacles du groupe avec son père, où elle portait un costume de perroquet.

Peu de temps après, le chanteur du groupe, Wayne Coyne, a commencé à remarquer le gamin en costume criant ses paroles près du devant de la scène.

REGARDER | Smith attire l’attention de Flaming Lips lors d’un spectacle à Calgary : Les jeunes de Fernie attirent l’attention du chanteur des Flaming Lips, Wayne Coyne, lors d’un concert à Calgary en 2018 Nell Smith a fini par enregistrer des reprises avec le célèbre groupe d’Oklahoma.

Il a commencé à parler à la famille et a appris que Nell était elle-même musicienne et enregistrait de la musique à la maison.

Coyne a suggéré qu’ils collaborent.

Lorsque Smith avait 13 ans et que les restrictions de voyage liées au COVID-19 étaient en place, elle envoyait par courrier électronique des morceaux de ses reprises de chansons du musicien Nick Cave, et le groupe enregistrait ensuite des pistes d’accompagnement.

« En fait, je ne savais pas qui était Nick Cave avant [Coyne] Je l’ai suggéré », a déclaré Nell dans une interview accordée à CBC News en 2020. « Je pensais que c’était un choix vraiment intéressant. »

Coyne a déclaré à l’époque qu’il avait choisi Nick Cave parce qu’il savait que Smith ne le connaîtrait pas et qu’il avait des idées préconçues sur sa musique.

« Je pense que Nell et moi voulions juste commencer à faire de la musique et voir ce qui se passerait. Faire des reprises est une façon amusante de faire avancer les choses », a-t-il déclaré.

Nell Smith chante avec le chanteur des Flaming Lips, Wayne Coyne, avant un spectacle à Calgary. (Soumis par Jude Smith)

L’album de neuf titres est sorti en 2021 et a reçu les éloges de Grotte lui-mêmeainsi qu’une apparition musicale sur Le Late Show avec Stephen Colbert.

Elle a continué à faire de la musique et son premier album solo devrait sortir sur Bella Union en 2025.

Selon Panneau d’affichage, Coyne a partagé la nouvelle de la mort de Smith lors d’un concert lundi.

« Cela nous rappelle une fois de plus le pouvoir de la musique et à quel point il peut être encourageant d’être avec des gens que l’on aime », a déclaré Coyne au Billboard.

La famille de Smith a demandé le respect de la vie privée. Dans leur message, ils écrivent : « Tenez très fort vos enfants ce soir et pour l’instant, laissez-nous travailler sur les choses. Nous crierons quand nous aurons besoin de vous. »