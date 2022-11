Un musée parisien compte 18 000 crânes. Il est réticent à dire à qui.

PARIS — Avec sa monumentale façade Art Déco surplombant la Tour Eiffel, le Musée de l’Homme est un incontournable de Paris. Chaque année, des centaines de milliers de visiteurs affluent vers ce musée d’anthropologie pour découvrir ses squelettes préhistoriques et ses statuettes antiques.

Mais sous les galeries, cachées au sous-sol, se cache une collection plus controversée : 18 000 crânes qui incluent les restes de chefs tribaux africains, de rebelles cambodgiens et d’indigènes d’Océanie. Beaucoup ont été rassemblés dans les anciennes colonies françaises, et la collection comprend également les crânes de plus de 200 Amérindiens, notamment des tribus Sioux et Navajo.

Les restes, conservés dans des boîtes en carton stockées dans des étagères métalliques, forment l’une des plus grandes collections de crânes humains au monde, couvrant des siècles et couvrant tous les coins de la terre.

Mais ils sont aussi des rappels crus d’un passé sensible et, en tant que tels, ont été entourés de secret. Les informations sur l’identité des crânes et le contexte de leur collection, qui pourraient ouvrir la porte à des demandes de restitution, n’ont jamais été rendues publiques, mais sont décrites dans des documents de musée obtenus par le New York Times.