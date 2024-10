Un musée néerlandais découvre une œuvre d’art en forme de canette de bière dans une poubelle

Un musée néerlandais a dû retirer des œuvres d’art de la poubelle après qu’un membre du personnel ait pensé que l’exposition, composée de deux canettes de bière vides, était un déchet.

All The Good Times We Spent Together de l’artiste français Alexandre Lavet montre deux canettes de bière bosselées sur le sol. Ils étaient exposés dans l’ascenseur du musée comme s’ils étaient abandonnés par des ouvriers du bâtiment.

Cependant, un examen plus attentif « révèle que ces boîtes cabossées ont été méticuleusement peintes à la main avec de l’acrylique », a indiqué le musée LAM de Lisse.

Mais un technicien d’ascenseur a pensé que ces œuvres d’art étaient simplement les restes de visiteurs paresseux et les a jetées à la poubelle.