Un musée israélien découvre des croquis cachés dans la peinture de Modigliani

HAIFA, Israël – Les conservateurs d’un musée israélien ont découvert trois croquis jusque-là inconnus du célèbre artiste du XXe siècle Amedeo Modigliani cachés sous la surface d’une de ses peintures. Les œuvres inachevées de Modigliani, un artiste d’origine italienne qui a travaillé à Paris avant sa mort en 1920, ont été révélées après que la toile de “Nu avec un chapeau” au musée Hecht de l’Université de Haïfa a été radiographiée dans le cadre d’un balayage étude médico-légale de son travail pour une prochaine exposition à Philadelphie.

Inna Berkowits, historienne de l’art au musée Hecht, a déclaré que c’était “une découverte assez étonnante”.

“Grâce aux rayons X, nous sommes vraiment capables de faire parler cet objet inanimé”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press.

Modigliani est considéré comme l’un des grands artistes modernistes du XXe siècle. Il a vécu une courte vie turbulente et bohémienne en France, où ses peintures de nus étaient controversées. Son travail se caractérise par des cous et des visages élancés et allongés, un style caractéristique influencé par l’art grec africain et cycladique qui commençait tout juste à arriver en France à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.

L’artiste juif est mort à 35 ans, sans le sou.

L’une de ses peintures, “Reclining Nude”, a rapporté plus de 170 millions de dollars lorsqu’elle a été vendue aux enchères en 2015, ce qui en fait l’une des peintures les plus chères jamais vendues. Un autre a été vendu en 2018 pour 157 millions de dollars aux enchères.

La forte demande d’œuvres authentiques de Modigliani a généré un marché florissant pour les contrefaçons et contrefaçons.

La dernière fois que l’Italie a organisé une grande exposition Modigliani, une exposition de 2017 au Palazzo Ducale de Gênes, les responsables du musée ont fermé l’exposition tôt après que des experts ont allégué que de nombreuses œuvres exposées étaient des contrefaçons. Un procès pénal est en cours depuis plus d’un an.

En 2018, la technologie des rayons X a révélé un portrait de Modigliani jusque-là inconnu sous l’une de ses peintures à la Tate Gallery de Londres.

Le « Nu au chapeau » de Modigliani de 1908 est déjà une peinture inhabituelle. Les deux côtés de la toile présentent des portraits peints dans des directions opposées. Les visiteurs entrant dans les galeries du musée Hecht sont accueillis par un portrait nu à l’envers. Une ressemblance de Maud Abrantes, une amie de l’artiste, au verso est à l’endroit.

En 2010, le conservateur du musée a remarqué les yeux d’un troisième personnage furtivement sous le col d’Abrantes. Mais ce n’est que cette année que l’image cachée a été mise au point.

“Lorsque nous avons décidé de faire la radiographie, nous cherchions seulement à en savoir un peu plus sur la silhouette cachée sous Maud Abrantes”, a déclaré Berkowits. En plus d’une femme cachée portant un chapeau, ils ont trouvé deux autres portraits sur le côté opposé qui étaient complètement invisibles à l’œil nu : l’un d’un homme et l’autre d’une femme avec les cheveux relevés en chignon.

Le “Nu au chapeau” date du début de la carrière de Modigliani, peu de temps après son déménagement à Paris depuis l’Italie, alors qu’il avait du mal à trouver des acheteurs pour son art. Le tableau a été acheté par le fondateur du musée en 1983.

On sait maintenant que la toile contient cinq de ses peintures, probablement peintes les unes sur les autres par nécessité pour économiser de l’argent sur de nouvelles toiles. La photographie aux rayons X et d’autres technologies non invasives ont trouvé des œuvres cachées d’autres artistes tels que Degas et Rembrandt.

Berkowits a appelé l’œuvre «un carnet de croquis sur une toile», montrant les essais répétés de Modigliani et sa «recherche sans fin d’expression artistique». Elle a dit qu’il n’y avait “aucun doute” que la peinture est authentique.

“Il a été l’un des tout premiers artistes multiculturels à s’inspirer de différentes sources”, a déclaré Kenneth Wayne, directeur du projet Modigliani, une organisation qui travaille à la compilation d’une collection authentifiée des œuvres de l’artiste. Il a cité les contemporains de Modigliani Pablo Picasso et Henri Matisse comme autres exemples.

Modigliani a recherché “un air d’étrange et de beauté” et y est parvenu grâce à l’incorporation de ces styles étrangers dans son art, a ajouté Wayne. Wayne et ses collègues utilisent des méthodes scientifiques et une expertise artistique pour éliminer les contrefaçons.

La photographie aux rayons X a été réalisée avant une vaste exposition des œuvres de Modigliani à la Fondation Barnes à Philadelphie.

Wayne a déclaré qu’un nombre croissant d’études techniques comme celle de la Fondation Barnes ont accru la confiance dans la confirmation de l’authentique Modiglianis.