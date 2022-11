Un musée grec expose le premier lot d’œuvres d’art récupérées aux États-Unis

Commentez cette histoire Commentaire

ATHÈNES, Grèce – C’est une première étape symbolique dans un retour aux sources qui durera longtemps l’Odyssée de 10 ans du mythe antique. Pendant des décennies, une partie importante du patrimoine culturel de la Grèce n’a brillé que pour le petit nombre dans la collection privée d’un milliardaire américain, jusqu’à un accord révolutionnaire pour son retour progressif à Athènes. Aujourd’hui, 15 des chefs-d’œuvre préhistoriques ont été exposés au public pour la première fois dans une exposition temporaire à Athènes, avant leur retour définitif, avec les 146 œuvres restantes, d’ici 2048.

Mais les politiciens de l’opposition grecque et certains archéologues disent que c’est trop long. Ils disent que le gouvernement aurait dû se battre devant les tribunaux pour récupérer plus rapidement la totalité de la collection, arguant qu’elle a été pillée sur des sites antiques sur des îles grecques et passée en contrebande.

La ministre de la Culture, Lina Mendoni, a déclaré que l’accord d’août – qui impliquait également le Metropolitan Museum of Art de New York – était le meilleur possible.

“Une procédure judiciaire est une affaire très ardue qui nécessite une documentation très solide qui, dans la plupart des cas, nous manque”, a-t-elle déclaré mardi lors d’une présentation de l’exposition, qui a ouvert la semaine dernière et se déroulera pendant un an au Musée des Cyclades d’Athènes. Art – lui-même basé sur une collection grecque privée.

“C’est un fait malheureux que des découvertes provenant de fouilles illégales existent partout dans le monde”, a-t-elle ajouté. “Donc, quel que soit celui qui appartient à la Grèce, notre politique est de les ramener.”

Datant de 5300 à 2200 av. J.-C., les artefacts ont été acquis par Leonard N. Stern, un homme d’affaires de 84 ans spécialisé dans les fournitures pour animaux de compagnie et l’immobilier. La plupart appartiennent à la civilisation cycladique qui s’est épanouie dans les îles des Cyclades entre 3 200 et 2 000 av. J.-C., dont les figurines en marbre blanc élégamment abstraites mais énigmatiques ont inspiré les principaux artistes du XXe siècle.

Les 15 œuvres exposées à Athènes sont saisissantes. Une figurine féminine de 86 centimètres (34 pouces) conserve les yeux et les sourcils en bas relief. Une petite figure féminine debout sur la tête d’une plus grande est l’une des trois seules connues. Une tête en marbre porte des traces de points rouges peints sur ses joues et son cou car – comme plus tard la sculpture grecque antique – de nombreuses figurines cycladiques étaient initialement colorées.

On sait peu de choses sur leur fonction d’origine, en grande partie parce que tant d’artefacts cycladiques survivants ont été déterrés à la hâte par des pillards. Cela prive les archéologues des indices qu’une fouille appropriée pourrait fournir.

“Lorsqu’un artefact, d’un morceau de poterie cassé à une statue, est retiré de son contexte, de l’environnement dans lequel il se trouve, il cesse d’être une preuve historique et devient simplement une œuvre d’art”, a déclaré Mendoni. “La perte est immense.”

“Si nous acceptons que notre passé fasse partie de notre identité, les objets qui proviennent de fouilles illégales nous privent d’une partie plus ou moins grande de cette identité”, a-t-elle ajouté.

Mendoni a déclaré que la Grèce avait intensifié ses efforts – en collaboration avec d’autres pays – pour décourager le commerce des antiquités pillées et avait observé une baisse de la collecte d’antiquités.