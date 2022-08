Un musée en Australie propose des lunettes spéciales aux visiteurs daltoniens

Les musées proposent de plus en plus de stratégies pour rendre leurs installations plus accessibles aux visiteurs handicapés. Un exemple récent est le Chau Chak Wing Museum en Australie : cette institution artistique propose désormais aux visiteurs daltoniens des lunettes spéciales qui leur permettent de mieux distinguer les tableaux devant eux. « Comment les peintures vous apparaissent-elles ? De nombreuses personnes daltoniennes se sont fait poser cette question (ennuyeuse). Alors que l’état de la vision est souvent simplifié comme une incapacité à faire la distinction entre le rouge et le vert, il existe des variations dans la façon dont il affecte les individus.

Dans les pays occidentaux, on estime que 8 à 10 % des hommes en souffrent, contre 0,4 % des femmes. En Australie, cela représente plus d’un million de personnes. Dans un souci d’accessibilité, le Chau Chak Wing Museum de l’Université de Sydney s’est associé à la société américaine EnChroma pour fournir des lunettes spécialement conçues aux visiteurs daltoniens. Ces lunettes permettent aux personnes malvoyantes de voir des couleurs qu’elles ne peuvent généralement pas distinguer.

“L’accessibilité de l’art et du design est toujours une priorité au Chau Chak Wing Museum et nous sommes très heureux d’être le premier lieu en Australie à proposer cette technologie”, a déclaré le Dr Paul Donnelly, directeur adjoint du musée, dans un déclaration. “Ce partenariat est une autre étape importante dans nos objectifs d’inclusivité, aidant les personnes daltoniennes à découvrir l’émerveillement et le dynamisme des expositions que nous proposons.”

Les musées en quête d’inclusivité

L’appareil est disponible depuis avril au Chau Chak Wing Museum. De nombreux visiteurs daltoniens comme Tim Robinson ont pu en profiter, pour leur plus grand plaisir. « « Je suis un visiteur régulier du Musée et je connais bien beaucoup d’œuvres. Mais j’ai vu beaucoup d’entre eux d’une manière complètement nouvelle pour la première fois – avec des couleurs, une profondeur et une clarté différentes », a-t-il déclaré.

EnChroma a un partenariat similaire avec le Museum of Contemporary Art de Denver, Colorado, en place depuis 2019 dans le cadre de son programme d’accessibilité aux couleurs. Seize autres institutions culturelles participent également à la mise à disposition du public de lunettes daltoniennes, selon le site de l’entreprise.

Alors que de nombreux musées cherchent à renforcer leurs programmes d’accessibilité, l’accès à la culture reste encore difficile pour les personnes touchées par de nombreux handicaps. Les prix, la foule et l’accessibilité des lieux les empêchent souvent de visiter les établissements culturels autant qu’ils le souhaiteraient, selon un récent rapport de la fondation française Malakoff Humanis Handicap. Une initiative comme le Chau Chak Wing Museum, cependant, laisse entrevoir un avenir dans lequel les musées seront vraiment accessibles à tous.

