Un musée écossais restitue un totem volé après la visite de la nation Nisga’a

Le Musée national d’Écosse a annoncé qu’il restituerait un totem commémoratif pris il y a près d’un siècle à la nation Nisga’a en Colombie-Britannique.

Le musée affirme que son conseil d’administration a approuvé la demande de la Première Nation de transférer le poteau à sa maison dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique

Une délégation de dirigeants Nisga’a s’est rendue à Édimbourg en août dernier pour demander le transfert du poteau de 11 mètres sur leur territoire.

Le chef de la nation Nisga’a, Earl Stephens, a déclaré dans un communiqué que son peuple croyait que le poteau, qui a été sculpté à la main au milieu des années 1800, est vivant avec l’esprit d’un ancêtre, et qu’il rentre maintenant chez lui pour se reposer.

“Une archive vivante constitutionnelle et visuelle”

Le mât commémoratif de Ni’isjoohl est « une archive constitutionnelle et visuelle vivante », a déclaré Noxs Ts’aawit (Dr Amy Parent), titulaire de la chaire de recherche du Canada en éducation et gouvernance autochtones à l’Université Simon Fraser et membre de la délégation qui s’est rendue en Écosse plus tôt. cette année.

“Donc, le faire retirer, c’est comme si quelqu’un arrachait un chapitre de la constitution du Canada et votre album photo de famille le plus précieux et le plaçait dans un musée d’un autre pays pour qu’il soit vu quotidiennement par des étrangers”, a-t-elle déclaré.

Une délégation Nisga’a dirigée par Sim’oogit Ni’isjoohl (Earl Stephens) et Sigidimnak’ Nox Ts’aawit (Amy Parent) au National Museum of Scotland en août. (Neil Hanna/Musée national d’Écosse)

La Première nation du nord-ouest de la Colombie-Britannique affirme que l’ethnographe colonial Marius Barbeau a volé le poteau en 1929 et l’a ensuite vendu au National Museum of Scotland.

Le mât commémoratif Ni’isjoohl est un mât de maison sculpté et érigé dans les années 1860. Il raconte l’histoire de Ts’wawit, un guerrier qui était le prochain à devenir chef avant d’être tué dans un conflit avec une nation voisine.

Dans un rapport publié plus tôt cette année, les Nisga’a ont déclaré que le mât “représente un chapitre de la souveraineté culturelle des peuples et constitue un document constitutionnel et visuel vivant”.

Il a déclaré que Barbeau avait pris le poteau sans le consentement de la maison de Ni’isjoohl — l’une des quelque 50 maisons de la nation Nisga’a — pendant une période où les peuples Nisga’a étaient loin de leurs villages pour la chasse, la pêche et saison de récolte.

Chris Breward, directeur des National Museums Scotland, a déclaré dans un communiqué que l’institution était heureuse de parvenir à un accord permettant le transfert du pôle à son peuple et à l’endroit où sa signification spirituelle est le mieux comprise.