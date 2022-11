Un musée du Massachusetts restitue des objets sacrés aux tribus Sioux

BARRE, Massachusetts (AP) – Environ 150 artefacts considérés comme sacrés par les peuples Lakota Sioux leur sont restitués après avoir été entreposés dans un petit musée du Massachusetts pendant plus d’un siècle.

Des membres des tribus Oglala Sioux et Cheyenne River Sioux ont voyagé du Dakota du Sud pour prendre la garde des armes, des pipes, des mocassins et des vêtements, y compris plusieurs articles qui auraient un lien direct avec le massacre de Wounded Knee de 1890 dans le Dakota du Sud.

Ils avaient été détenus par le Founders Museum à Barre, Massachusetts, à environ 74 miles à l’ouest de Boston. Une cérémonie publique a eu lieu samedi à l’intérieur du gymnase d’une école primaire voisine qui comprenait des prières des représentants de Lakota. Les artefacts seront officiellement remis lors d’une cérémonie privée.

“Depuis que ce massacre de Wounded Knee s’est produit, des génocides ont été instillés dans notre sang”, a déclaré Surrounded Bear, 20 ans, qui s’est rendu à Barre depuis la réserve indienne de Pine Ridge, selon le Boston Globe. « Et pour nous, ramener ces artefacts, c’est un pas vers la guérison. C’est un pas dans la bonne direction. »

La cérémonie a marqué l’aboutissement d’efforts de rapatriement qui avaient duré des décennies.

“Il a toujours été important pour moi de les rendre”, a déclaré Ann Meilus, présidente du conseil d’administration du Founders Museum. “Je pense que le musée restera dans les mémoires pour être du bon côté de l’histoire pour le retour de ces objets.”

Les objets restitués ne représentent qu’une infime fraction des 870 000 artefacts amérindiens estimés – dont près de 110 000 restes humains – en possession des collèges, musées et même du gouvernement fédéral les plus prestigieux du pays. Ils sont censés être restitués aux tribus en vertu de la loi de 1990 sur la protection et le rapatriement des sépultures amérindiennes.

Les responsables du musée ont déclaré qu’en tant qu’institution privée qui ne reçoit pas de financement fédéral, l’institution n’est pas soumise à la NAGPRA, mais le retour d’éléments de sa collection appartenant à des tribus autochtones est la bonne chose à faire.

Plus de 200 hommes, femmes, enfants et personnes âgées ont été tués lors du massacre de Wounded Knee en 1890 dans la réserve indienne de Pine Ridge. Le Congrès a présenté des excuses officielles à la nation Sioux un siècle plus tard pour l’un des pires massacres d’Amérindiens du pays.

Le musée Barre a acquis sa collection autochtone de Frank Root, un vendeur de chaussures ambulant qui a collectionné les objets lors de ses voyages au cours du 19e siècle, et a déjà organisé un road show qui rivalisait avec les extravagances de PT Barnum, selon les responsables du musée.

Wendell Yellow Bull, un descendant de Joseph Horn Cloud, victime de Wounded Knee, a déclaré que les objets seraient stockés au Collège Oglala Lakota jusqu’à ce que les chefs tribaux décident quoi en faire.

Les articles restitués au peuple Sioux ont tous été authentifiés par plusieurs experts, y compris des experts tribaux. Le musée possède également d’autres objets autochtones dont on ne pense pas qu’ils proviennent des Sioux.

The Associated Press