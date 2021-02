Des récits de certains dacoits redoutés de la région de Chambal dans le Madhya Pradesh et les efforts de la police pour enrayer la menace des bandits seront présentés dans un musée du district de Bhind, ont déclaré des responsables.

Dacoit devenu député Phoolan Devi, le bandit Malkhan Singh et l’athlète devenu dacoit Paan Singh Tomar font partie de ceux dont les histoires de vie trouveront une mention dans le musée, ont-ils déclaré.

Le personnel de la police d’État fait un don d’argent pour la mise en place du musée, qui devrait ouvrir le mois prochain, a déclaré à PTI le surintendant de la police Bhind, Manoj Kumar Singh.

« Jusqu’à présent, les dacoits de la ceinture de Chambal ont été glorifiés. Maintenant, c’est au tour des victimes et des policiers qui ont combattu la menace d’être mis en lumière », a-t-il déclaré.

Il y a eu une perception générale que certaines personnes ont tourné les dacoits par désespoir. L’épreuve des victimes de la menace des bandits n’a pas été révélée, a-t-il déclaré.

« En outre, les héros de la police qui ont combattu les bandits sont restés méconnus. Tout cela serait mis dans le domaine public dans le musée », a-t-il déclaré.

Avec cette initiative, la police d’État veut faire comprendre que la violence ne paie jamais, a-t-il déclaré.

« Le musée disposera d’une base de données de plus de 40 policiers et officiers qui ont perdu la vie en éliminant les dacoits de Chambal. Leurs photographies et médailles seront exposées », a déclaré Rajesh Hingankar, inspecteur général adjoint de la police de Chambal Range.

Un documentaire va également être réalisé pour présenter la vie des dacoits et de leurs victimes, a-t-il déclaré.

Le musée est installé dans six à sept salles des lignes de police de Bhind. Jusqu’à présent, le personnel de la police a fait don de Rs 3 lakh pour cela, a déclaré Singh. « Nous voulons que les jeunes de la région de Chambal fuient les armes et la violence », a-t-il ajouté.