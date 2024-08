Un musée de Pennsylvanie va vendre un tableau dans le cadre d’un accord avec les héritiers d’une famille juive qui a fui les nazis

Un musée de Pennsylvanie a accepté de vendre un portrait du XVIe siècle ayant appartenu à une famille juive qui a été forcée de s’en séparer alors qu’elle fuyait l’Allemagne nazie avant la Seconde Guerre mondiale.

Le musée d’art d’Allentown va vendre aux enchères « Portrait de Georges le Barbu, duc de Saxe », Le musée a réglé une demande de restitution formulée par les héritiers de l’ancien propriétaire, ont annoncé lundi les responsables de l’institution. Le musée avait acheté le tableau, attribué au maître allemand de la Renaissance Lucas Cranach l’Ancien et à son atelier, à une galerie de New York en 1961 et l’avait exposé depuis.

Le portrait appartenait à Henry Bromberg, juge au tribunal de Hambourg, en Allemagne, qui avait hérité d’une importante collection de tableaux de maîtres anciens de son père, homme d’affaires. Bromberg et sa femme, Hertha Bromberg, ont enduré des années de persécution nazie avant de quitter l’Allemagne en 1938 et d’émigrer aux États-Unis via la Suisse et la France.

« Alors qu’ils étaient persécutés et en fuite devant l’Allemagne nazie, Henry et Hertha Bromberg ont dû se séparer de leurs œuvres d’art en les vendant par l’intermédiaire de divers marchands d’art, dont les Cranach », a déclaré leur avocate, Imke Gielen.

Les Bromberg se sont installés dans le New Jersey et ont ensuite déménagé à Yardley, en Pennsylvanie.

Il y a deux ans, leurs descendants ont contacté le musée au sujet du tableau et les responsables du musée ont entamé des négociations pour un règlement à l’amiable. Les responsables du musée ont qualifié la vente à venir de résolution juste et équitable compte tenu des « dimensions éthiques de l’histoire du tableau dans la famille Bromberg ».

« Cette œuvre d’art est entrée sur le marché et a finalement trouvé son chemin vers le musée uniquement parce que Henry Bromberg a dû fuir les persécutions de l’Allemagne nazie. Cet impératif moral nous a poussés à agir », a déclaré Max Weintraub, président-directeur général du musée, dans un communiqué.

L’œuvre, une huile sur panneau peinte vers 1534, sera vendue en janvier lors de la vente Old Master de Christie’s à New York. Le musée et la famille se partageront les bénéfices en vertu d’un accord de règlement. Les termes exacts de la vente sont restés confidentiels.

Une question a été soulevée lors des discussions : quand et où le tableau a-t-il été vendu ? La famille pense que le tableau a été vendu sous la contrainte alors que les Bromberg étaient encore en Allemagne. Le musée a déclaré que ses recherches n’avaient pas été concluantes et qu’il aurait pu être vendu après leur départ.

« Cette incertitude a été « à l’origine du compromis, plutôt que de laisser tout le monde camper sur ses positions et aller au tribunal », a déclaré l’avocat du musée, Nicholas M. O’Donnell.

Christie’s a déclaré qu’elle ne serait pas prête à fournir une estimation de la valeur du portrait avant d’avoir pu déterminer l’attribution. Les œuvres de Cranach, peintre officiel de la cour saxonne de Wittenberg et ami du réformateur Martin Luther, valent généralement plus que celles attribuées à Cranach et à son atelier. Le portrait de Jean-Frédéric Ier de Saxe par Cranach, s’est vendu pour 7,7 millions de dollars en 2018. Un autre tableau, attribué à Cranach et à son atelier, s’est vendu pour environ 1,1 million de dollars en 2009.

« C’est toujours passionnant de voir une œuvre d’un maître rare et important de la Renaissance nordique comme Lucas Cranach l’Ancien être mise à disposition, surtout à la suite d’une restitution équitable. Ce tableau est connu du public depuis des décennies, mais nous avons profité de cette occasion pour mener de nouvelles recherches, et cela nous amène à la conclusion provisoire qu’il a été peint par Cranach avec l’aide de son atelier », a déclaré Marc Porter, président de Christie’s Americas, dans un communiqué.

La famille Bromberg a conclu des accords avec les propriétaires privés de deux autres œuvres. La famille est toujours à la recherche d’environ 80 autres œuvres qui auraient été perdues sous la persécution nazie, a déclaré Gielen, l’avocat de la famille.

« Nous sommes heureux qu’un autre tableau de la collection d’art de nos grands-parents ait été identifié et sommes satisfaits que le musée d’art d’Allentown ait soigneusement et de manière responsable vérifié la provenance du portrait de George le Barbu, duc de Saxe et les circonstances dans lesquelles Henry et Hertha Bromberg ont dû s’en séparer pendant la période nazie », a déclaré la famille Bromberg dans un communiqué.