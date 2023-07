Un musée canadien chinois ouvre ses portes en Colombie-Britannique, 100 ans après l’entrée en vigueur de la loi d’exclusion

Ayant étudié l’histoire du Canada et de l’Amérique du Nord, Naomi Louie était au courant de la loi sur l’exclusion des Chinois. Mais en tant que Canadienne d’origine chinoise, avec une famille dans le pays depuis plus de 100 ans, elle savait moins comment les gens qu’elle aimait avaient été touchés.

Louie est assistante de recherche diplômée de l’UBC et assistante de conservation pour : The Paper Trail to the 1923 Chinese Exclusion Act, qui a été organisée par Catherine Clement et est l’une des premières expositions du nouveau Chinese Canadian Museum dans le quartier chinois de Vancouver.

«J’ai surtout grandi en entendant des histoires sur la difficulté d’être dans cette communauté, de vivre au Canada pendant une telle période de racisme intense et de taxe d’entrée. Mais la seule chose dont on n’a pas parlé était la loi d’exclusion.

Ses grands-parents sont nés pendant « l’ère de l’exclusion », et elle dit qu’ils n’en savaient pas grand-chose parce que leurs parents, ses arrière-grands-parents, ne leur en parlaient jamais.

« Il y a cet énorme, énorme écart de silence. »

« Silence intergénérationnel »

Ce n’est que lorsque la grand-tante de Louie a trouvé le certificat de son arrière-grand-mère que cela a lancé le processus d’examen de leur connexion et une compréhension soudaine de tant de choses qui s’étaient passées dans leur enfance.

De nombreux Canadiens ont entendu parler de la taxe d’entrée, mais la loi d’exclusion a été entourée de beaucoup plus de silence, a déclaré Louie à Black Press Media. En 1923, sous la pression du gouvernement de la Colombie-Britannique, le Canada a interdit l’immigration en provenance de Chine, marquant « le point culminant du racisme et des politiques anti-chinois », selon le gouvernement fédéral.

Cela signifiait que tous les Chinois vivant au Canada, y compris ceux nés ici, devaient s’enregistrer auprès du gouvernement ou risquer des amendes, la détention ou la déportation. Au cours des 24 années qui ont précédé l’abrogation de la loi en 1947, moins de 100 Chinois ont été autorisés à entrer dans le pays, selon le gouvernement de la Colombie-Britannique.

Une femme qui a contribué à Paper Trails a déclaré que certaines générations n’en parlaient pas parce qu’elles voulaient être «normales» et laisser cela dans le passé.

En travaillant sur Paper Trails, Clément a découvert que la plupart des documents avaient été détruits. C’était un silence intergénérationnel, dit-elle.

« Quand les gens ont obtenu la citoyenneté, la première chose qu’ils ont faite a été de déchirer ces choses. »

Clément, qui est à moitié chinoise, a découvert la loi d’exclusion pour la première fois lors d’un travail bénévole il y a 14 ans, lorsqu’on lui a demandé d’interviewer certains des derniers anciens combattants chinois de la Seconde Guerre mondiale au Canada. C’est lorsqu’elle demandait à voir d’anciennes photos d’eux qu’elle voyait régulièrement ces « petites cartes beiges » de l’ancien ministère de l’Immigration et de la Colonisation.

On y lisait sur le certificat : ce certificat ne confère aucun statut légal au Canada.

« C’était le début. Je ne m’en étais pas rendu compte à l’époque, et beaucoup d’entre eux ne m’ont expliqué que bien des années plus tard qu’il s’agissait d’une carte créée à la suite de la loi sur l’exclusion.

L’exposition raconte des histoires à travers des documents, des recherches

L’exposition examine les années d’exclusion de 1923 à 1947, et c’est la plus grande exposition de documents d’identification. L’ironie n’est pas perdue pour Clément que pour exclure les gens, il devait y avoir beaucoup de paperasse et de documentation en cause.

C’est à travers les « océans d’encre » qu’elle a pu commencer à raconter certaines de ces histoires.

Clément, qui travaille à raconter des histoires moins connues de Canadiens d’origine chinoise, a passé les quatre dernières années à rassembler des images haute résolution des cartes de descendants et à recueillir leurs histoires. Mais il y a aussi les histoires des hommes qui n’avaient pas de descendance.

Il a fallu chercher dans les journaux chinois historiques, et au début de la recherche, Clément a déclaré qu’elle avait commencé à voir beaucoup d’histoires de suicides dans l’année qui a suivi l’entrée en vigueur de la législation.

« Quoi qu’ils aient été accrochés et retenus ici, la loi d’exclusion a été la dernière goutte. »

Beaucoup de ces hommes étaient coincés au Canada, a-t-elle dit – ils ne pouvaient pas retourner en Chine et ils ne pouvaient pas faire venir leur famille. Ils ont été forcés de mourir seuls, dont beaucoup dans des tombes anonymes.

« Aucun autre groupe de migrants au Canada n’a été aussi documenté que les Chinois, et en fait, la première utilisation massive de l’identification avec photo a été pour les Chinois. »

Un nouveau musée pour refléter l’héritage des immigrants chinois

Pour la PDG du musée, Melissa Karmen Lee, l’ouverture du premier musée canadien chinois au Canada à l’occasion du 100e anniversaire de la loi est un moment incroyable.

« J’espère que cela témoigne du chemin parcouru. »

L’espoir pour les personnes impliquées est de déplacer l’orientation de la migration chinoise. La plupart des gens pensent que les premiers Chinois sont venus dans les années 1850 pour la ruée vers l’or, a déclaré Lee, mais ce n’est pas vrai.

« Ce qui est vraiment important dans cette première rencontre, c’est qu’ils ont rencontré les peuples autochtones de cette terre et qu’il y a eu des relations interculturelles qui ont commencé dès 1788. »

Le Chinese Canadian Museum est situé dans le Wing Sang Building à Vancouver, qui, selon Lee, est le plus ancien de Chinatown et l’un des plus anciens de la ville.

« Je pense que l’importance pour nous d’acheter le bâtiment a une sorte de permanence. Nous n’allons nulle part, nous nous engageons à faire notre part pour revitaliser Chinatown et ramener les gens dans la région.

Récemment, le musée a reçu une aide de 5,18 millions de dollars du gouvernement fédéral pour aider au renouvellement du bâtiment et de l’espace.

Le projet de renouvellement est un projet pluriannuel en trois phases axé sur la revitalisation et la modernisation des 21 000 pieds carrés. bâtiment, ainsi que l’augmentation de la quantité d’espace d’exposition et de programmation pour les futures expositions permanentes et temporaires.

Ce financement fait suite à l’annonce par la province de 2,2 millions de dollars le 12 mai pour revitaliser le quartier chinois de Vancouver. Le financement a été fourni à la Vancouver Chinatown Foundation pour la restauration des devantures de magasins et des enseignes au néon historiques, et la mise à niveau de l’éclairage pour les entreprises du quartier chinois, ainsi que la mise à niveau de l’infrastructure du Centre culturel chinois.

Le bâtiment porte le nom de Yip Sang, un éminent Canadien d’origine chinoise de Vancouver. C’était un orphelin de Chine qui travaillait dans le commerce d’importation et d’exportation et a ensuite eu une très grande famille, avec 23 enfants vivant dans le bâtiment tout au long de leur vie.

« En gros, si vous connaissez un Yip qui est canadien d’origine chinoise, il est probablement lié d’une manière ou d’une autre à ce bâtiment. »

Le musée, situé au 51 E Pender St., a officiellement ouvert ses portes le 1er juillet.

