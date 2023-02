Un musée américain change la nationalité d’un artiste russe — RT Games & Culture

Arkhip Kuindzhi, un peintre paysagiste russe du XIXe siècle, a été renommé ressortissant ukrainien, selon une mise à jour publiée sur le site Web du New York Metropolitan Museum of Art. La nouvelle survient alors qu’un certain nombre de musées du monde entier rebaptisent les œuvres d’art russes classiques en ukrainien au milieu du conflit militaire en cours entre Moscou et Kiev.

Dans la description de la peinture de 1905 de Kuindzhi “Coucher de soleil rouge sur le Dnepr”, l’artiste est maintenant répertorié comme “Ukrainien” avec la précision supplémentaire qu’il est né à Marioupol “quand la ville ukrainienne faisait partie de l’empire russe.”

Les versions précédentes de la page Web l’avaient désigné comme “Russe.” Dans des instantanés archivés de la page Web, le Met a même décrit Kuindzhi comme “l’un des peintres paysagistes russes les plus talentueux de sa génération” et a noté que ses œuvres sont “célébrée à la fois en Ukraine et en Russie.”















La ville de Marioupol a été capturée par les forces russes au printemps dernier lors de l’opération militaire en Ukraine. En septembre, les Républiques populaires de Donetsk, qui comprennent Marioupol, ainsi que la République populaire de Lougansk et les régions de Zaporozhye et de Kherson, sont officiellement devenues une partie de la Fédération de Russie après avoir organisé des référendums publics.

Le changement de marque de Kuindzhi intervient après que le Met, à la demande d’activistes ukrainiens, ait également renommé le tableau “Danseuse russe” de l’artiste français Edgar Degas en “Danseuse en tenue ukrainienne”. La National Gallery du Royaume-Uni a fait une démarche similaire en avril dernier lorsqu’elle a également rebaptisé « Danseuses russes » de Degas en « Danseuses ukrainiennes », déclarant que les femmes du tableau étaient “presque certainement ukrainien plutôt que russe.

La galerie a cependant reconnu que le changement de titre était dû à la situation politique actuelle et après une campagne de pression publique sur les réseaux sociaux plutôt qu’à de nouveaux faits découverts sur le travail de Degas.