Comme beaucoup d’artistes, Matthew Willey avait eu envie de rencontrer sa muse. Il n’avait aucune idée qu’elle passerait par la fenêtre de son appartement.

L’abeille qui bourdonnait dans sa chambre à la fin du printemps 2008 a tellement fasciné le muraliste basé à New York qu’il s’est lancé dans une mission visant à mettre en évidence les menaces croissantes pesant sur les pollinisateurs en peignant à la main 50000 abeilles individuelles sur des bâtiments du monde entier.

Après avoir rendu plus de 5500 des insectes dans 30 peintures murales et installations au cours des cinq dernières années, Willey dit que l’expérience partagée de la pandémie de coronavirus a rendu les gens plus réceptifs au sentiment d’interdépendance qu’il vise à évoquer.

« De la dépression ou de la dépendance, au changement climatique à la pollution plastique dans l’océan, au racisme systémique, c’est notre choix de séparer tous ces problèmes interconnectés en fragments qui les rendent plus difficiles à résoudre », a déclaré Willey.

« Une abeille considère toujours le bien-être de sa ruche. Elle est câblée de cette façon. Mais les humains sont câblés pour le choix. Nous devons donc choisir de voir à quel point tous nos problèmes sont connectés. »

Autrefois principalement axé sur la peinture de peintures murales haut de gamme dans des boîtes de nuit, des salles de sport ou des maisons de luxe, Willey a peint sa première peinture murale d’abeille sur un bâtiment en stuc de style des années 1920 à LaBelle, en Floride en 2015. Les passants ont commencé à donner de l’argent, de la nourriture et du café à soutenir le projet de 10 semaines.

Depuis lors, Willey a envoyé des abeilles danser dans des écoles, des musées et des bâtiments municipaux de San Diego à Washington DC. En octobre, il a terminé son premier projet international dans une école du sud de l’Angleterre après qu’un élève de 15 ans lui ait écrit après avoir découvert le site Web de son projet Good of the Hive.

Alors que les abeilles et autres insectes sont confrontés aux pressions de l’utilisation de pesticides à la perte d’habitat et au changement climatique, Willey espère que les projets planifiés de l’Italie à l’Inde inciteront davantage de gens à repenser leur relation avec la nature – et entre eux.

«Je ne peins pas des abeilles», a déclaré Willey. « Je nous peins. »