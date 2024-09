Un mur de secrets pourrait s’effondrer alors que les autorités fédérales dénoncent les complices des crimes sexuels présumés de Sean « Diddy » Combs

Sean « Diddy » Combs est le seul accusé inculpé cette semaine dans le cadre d’une vaste enquête sur le trafic sexuel et le racket.

Mais les procureurs fédéraux ont clairement indiqué qu’ils ne pensaient pas qu’il était le seul responsable.

L’acte d’accusation de 14 pages contre Combs accuse le fondateur de Bad Boy Entertainment d’avoir attiré des victimes féminines et d’avoir utilisé la violence, la coercition et la drogue pour amener les femmes à participer à des « freak offs » – des performances sexuelles élaborées qui étaient souvent enregistrées et qui duraient parfois des jours.

L’affaire fait état d’un vaste réseau, d’un plan complexe qui aurait nécessité que plusieurs personnes soient non seulement au courant mais impliquées pour recruter les victimes, organiser les frasques, nettoyer et couvrir les traces afin que les forces de l’ordre ne soient pas impliquées.

« Combs n’a pas fait tout cela tout seul », a déclaré Damian Williams, procureur fédéral du district sud de New York, en annonçant les charges retenues contre lui. « Il a utilisé son entreprise, ses employés et d’autres proches collaborateurs pour parvenir à ses fins. »

Williams n’a pas souhaité dire si d’autres inculpations allaient être prononcées, mais a déclaré que l’enquête était « active et en cours ».

« Je ne peux rien exclure, a-t-il déclaré. Tout est possible. »

Combs a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation, y compris celui de racket fédéral, une accusation le plus souvent portée contre des personnalités du crime organisé. John Gotti, James « Whitey » Bulger et des associés de la mafia mexicaine et des Crips de South LA ont déjà été accusés de ce même chef d’accusation.

Les autorités ont déclaré que le pouvoir et l’argent de Combs lui avaient permis d’échapper à la dénonciation pendant des années. Mais certains experts juridiques estiment que l’acte d’accusation pourrait changer la donne.

Matt Murphy, un ancien procureur qui a traité des crimes sexuels pendant quatre ans dans le comté d’Orange, a déclaré que le mur du secret pourrait être en train de tomber.

L’accusation de racket signifie que toute personne impliquée dans l’entreprise pourrait faire face à des accusations criminelles, a déclaré Murphy, expliquant : « Il y a des gens qui ont été témoins de choses qui vont devoir désormais se soucier de leurs propres intérêts criminels. »

Cela peut mettre la pression sur les associés pour qu’ils témoignent contre Combs, a-t-il déclaré.

« Nous ne le savons pas encore, mais je suis sûr qu’il y a des initiés dans son organisation qui sont confrontés à une responsabilité pénale et qui vont devenir des témoins fédéraux », a déclaré Murphy.

Selon les documents judiciaires, les procureurs affirment avoir obtenu des informations de « dizaines de victimes et de témoins » – ainsi que des communications avec des travailleuses du sexe et des enregistrements et dossiers de voyage, y compris « des dizaines d’enregistrements vidéo créés par [Combs] des Freak Offs avec des victimes.

« Cet acte d’accusation ne mentionne que Combs, même s’il décrit de nombreux autres participants », a déclaré Laurie Levenson, professeur de droit pénal à la Loyola Law School et ancien procureur fédéral. « Ensuite, vous posez la question : « Est-ce que tous ces participants obtiennent un accord ? [from prosecutors]ou est-ce que certains d’entre eux rejoindront l’accusé ? »

Les procureurs fédéraux affirment que Combs a utilisé son empire musical et commercial d’une valeur de plusieurs milliards de dollars pour commettre les crimes présumés. Selon l’acte d’accusation, des agents de sécurité, du personnel de maison, des assistants personnels et d’autres associés ont pris part à l’affaire et ont contribué à dissimuler l’activité criminelle en recourant à la violence, à l’intimidation, à la manipulation, à la corruption et aux menaces.

Par exemple, l’acte d’accusation stipule qu’avant les prétendues opérations frauduleuses, les employés et les associés avaient pour mission d’attirer les victimes féminines pour qu’elles y participent, « souvent sous le prétexte d’une relation amoureuse ».

D’autres étaient chargés de réserver des chambres d’hôtel et de les approvisionner en ce que les procureurs appellent des « fournitures Freak Off » telles que des médicaments, de l’huile pour bébé, du lubrifiant, de l’éclairage et du linge de maison supplémentaire.

Les employés et associés de Combs ont également reçu pour instruction d’organiser le voyage des victimes, d’embaucher des travailleuses du sexe, de fournir à Combs de grosses sommes d’argent pour payer les travailleuses du sexe et de réapprovisionner les chambres lorsque Combs le demandait.

Dans les jours qui ont suivi, selon la plainte, le personnel a fourni à Combs et à d’autres des liquides intraveineux pour leur permettre de récupérer. D’autres ont été chargés de nettoyer les chambres « pour limiter les dégâts ».

Selon l’acte d’accusation, Combs et d’autres ont également eu recours à la drogue, à des menaces de coupure de soutien financier, à des vidéos des freak-offs et à leur influence sur l’industrie du divertissement pour empêcher les victimes de participer et de rendre leurs affaires publiques.

« Les victimes pensaient qu’elles ne pouvaient pas refuser [Combs’] « Les personnes qui veulent se conformer à leurs exigences sans risquer leur sécurité financière ou professionnelle ou sans subir de répercussions sous forme de violence physique ou émotionnelle », peut-on lire dans l’acte d’accusation.

Selon l’acte d’accusation, les associés de Combs ont aidé à dissimuler des preuves et ont surveillé les victimes pour s’assurer qu’elles ne quittaient pas les hôtels ou les maisons de Combs.

L’acte d’accusation fait également référence à une vidéo de 2016, obtenue par CNN en mai, montrant Combs donnant des coups de pied et traînant sa petite-amie de l’époque, Cassie, dont le vrai nom est Casandra Ventura.

Après l’intervention d’un membre de la sécurité de l’hôtel, selon l’acte d’accusation, Combs aurait tenté de les corrompre.

Les procureurs ont également allégué que Combs et ses associés, après avoir eu vent d’une éventuelle enquête, ont contacté des femmes et les ont poussées à donner une fausse version des événements, les ont soudoyées ou les ont menacées.

Dans un cas, les procureurs ont déclaré que Combs avait appelé une victime pour lui demander son « amitié », puis avait essayé de la convaincre qu’elle s’était volontairement livrée aux actes.

Mary Graw Lary, professeur à la Columbus School of Law de Washington, DC, et ancienne directrice du National Center for the Prosecution of Child Abuse, a comparé l’inculpation de Combs aux crimes sexuels et aux allégations portées contre des célébrités telles que Bill Cosby, Harvey Weinstein et R. Kelly.

Dans bon nombre de ces cas, de nombreuses personnes étaient au courant de certains événements, mais il a fallu des années pour que les allégations fassent surface.

« Le nombre de personnes qui sont conscientes et facilitent ce type d’exploitation sexuelle des femmes vulnérables est très élevé, et pourtant personne ne dénonce ce phénomène, ce qui est troublant », a déclaré Graw Lary.

La richesse est l’un des outils utilisés pour cacher les activités illégales présumées, mais Graw Lary a déclaré que l’influence, le pouvoir et l’image publique de l’individu jouent également un rôle.

Elle a rappelé les accusations de pornographie infantile portées contre Kelly en 2002 et l’importante réaction du public à laquelle les procureurs ont dû faire face pendant cette période. Kelly a été acquittée de ces accusations en 2008.

Ce n’est que des années plus tard, après que des allégations ont fait surface articles publiés par le journaliste Jim Derogatisque de nouvelles enquêtes ont été lancées et que Kelly a été reconnu coupable en 2022 de multiples chefs d’accusation, de trafic sexuel et de racket.

« C’est un secret pour le grand public parce que le pouvoir fait partie du processus de préparation », a-t-elle déclaré. « Le fait d’être un pilier de la société, une source de pouvoir, empêche que cela parvienne au grand public ou crée une résistance qui l’amènerait à l’accepter. »

Les avocats de Combs ont juré de contester les accusations.

« Il va se battre jusqu’au bout. Il est innocent », a déclaré cette semaine l’avocat de Combs, Marc Agnifilo, à l’extérieur du tribunal. « Il est venu à New York pour prouver son innocence. Il n’a pas peur, il n’a pas peur des accusations. Rien de ce que le gouvernement a dit dans sa présentation d’aujourd’hui ne change l’opinion de qui que ce soit. »

Combs a été placé en détention sans caution. Ses avocats ont fait appel de la décision, arguant dans une lettre adressée au juge que la star de la musique a pris plusieurs mesures pour prouver qu’il ne risquait pas de fuir, notamment en se rendant à New York avec l’intention de se rendre aux autorités et en remettant son passeport à ses avocats.

Un juge a ordonné mercredi à Combs de rester en détention jusqu’à son procès.