Un «mur de la mort» effrayant trouvé dans l’ancienne maison de la cuisinière aux champignons Erin Patterson, recouvert de dessins et de messages étranges

Un « mur de la mort » CREEPY a été découvert dans l’ancienne maison de la mère qui a cuisiné un repas de champignons vénéneux qui a fait trois morts.

Des marqueurs rouges et bleus ont été utilisés pour griffonner des dessins et des messages étranges sur le mur – avec une note effrayante disant : « Vous ne [have] longtemps à vivre ».

Erin Patterson, 48 ans, a invité Gail et Don Patterson, ses anciens beaux-parents, ainsi que la sœur de Gail Heather Wilkinson et son mari Ian chez elle à Leongatha, en Australie.

La mère de deux enfants aurait organisé le rassemblement meurtrier le 29 juillet dans le but d’essayer de reconquérir son ex-mari Simon Patterson.

Mais après avoir mangé le repas, les invités sont tombés gravement malades et Gail et Don, tous deux âgés de 70 ans, et Heather, 66 ans, sont décédés plus tard.

Ian est à l’hôpital et se bat pour sa vie depuis qu’il a mangé le bœuf mortel Wellington servi par Erin – mais il survivra probablement et pourrait détenir la clé du mystère.

Maintenant, un commerçant a révélé qu’il avait trouvé ce qu’il appelait un « mur de la mort » à l’intérieur de l’ancienne maison d’Erin à Korumburra.

Il a dit qu’il avait été embauché pour peindre l’intérieur l’année dernière afin qu’il puisse être fouetté.

Le travailleur, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré news.com.au: « Je l’ai regardé et je suis parti, putain de merde, qu’est-ce qui se passe ici. »

Des images obsédantes montrent des graffitis rouges, bleus et noirs sur le mur de la cuisine.

Un dessin effrayant montre deux bonhommes allumettes avec les mots « Je suis mort » et « Non, je suis vraiment mort ».

À côté d’eux, il semble y avoir trois pierres tombales avec les mots « grand-mère RIP », « Hannah RIP » et « Moi RIP ».

D’autres parties lisent « vous n’avez pas [have] longtemps à vivre 1 heure exactement », « votre [sic] mort de mon épée » et « préparez-vous ».

Le peintre, 46 ans, a ajouté : « Nous avons commencé à l’appeler le mur de la mort.

« J’y suis allé, c’est vraiment effrayant pour les enfants de faire ça dans la cuisine-salle à manger. Je ne pensais pas que c’était bien, ça avait l’air effrayant.

« Cela ne me convenait tout simplement pas en tant que parent. »

Selon les listes de propriétés, la maison de trois chambres s’est vendue 545 000 $ (278 000 £) l’année dernière.

Cela survient alors qu’Erin – qui nie tout acte répréhensible – a frappé, affirmant qu’elle « est dépeinte comme une sorcière maléfique ».

Elle a déclaré au Herald Sun qu’elle était devenue prisonnière chez elle – qualifiant la couverture de l’affaire d ‘ »injuste ».

Erin a donné cette semaine son premier récit détaillé de ce qui s’est passé avant et après le déjeuner fatal dans une déclaration écrite envoyée aux flics vendredi – et obtenue par abc.

Elle a révélé qu’elle avait été hospitalisée après le déjeuner avec de fortes douleurs à l’estomac et de la diarrhée, qu’elle avait été mise sous perfusion de solution saline et qu’elle avait reçu un « médicament protecteur du foie ».

Et la mère a admis avoir menti aux flics lorsqu’elle leur a dit qu’elle avait jeté un déshydrateur de nourriture dans un dépotoir local « il y a longtemps » – qui a ensuite été saisi par les flics.

Erin a dit qu’elle était à l’hôpital avec ses enfants « discutant du déshydrateur alimentaire » lorsque son ex-mari a demandé : « C’est ce que vous avez utilisé pour les empoisonner ? ».

Craignant de perdre la garde des enfants du couple, Erin a déclaré qu’elle avait alors paniqué et jeté le déshydrateur à la pointe.

Erin a décrit les événements de la journée fatidique pour la première fois dans sa déclaration.

Elle a dit qu’elle avait servi le repas et permis aux invités de choisir leurs propres assiettes – et qu’elle avait également mangé elle-même une partie du bœuf wellington.

Les champignons étaient un mélange de champignons de Paris d’une grande chaîne de supermarchés et de champignons séchés d’une épicerie asiatique de Melbourne des mois auparavant, a-t-elle ajouté.

Erin a déclaré qu’elle avait été emmenée en ambulance de l’hôpital Leongatha au centre médical Monash de Melbourne le 31 juillet.

Le Gippsland Southern Health Service a confirmé qu’une cinquième personne s’était rendue à l’hôpital de Leongatha le 30 juillet avec une suspicion d’intoxication alimentaire.

Alors que ses invités tombaient malades, Erin a déclaré avoir été contactée par le ministère de la Santé et interrogée sur le repas mortel.

Elle a dit qu’elle avait gardé une partie du déjeuner et l’avait donné à des toxicologues pour examen.

Et malgré les informations selon lesquelles ses enfants seraient au repas, Erin a déclaré que les enfants étaient allés au cinéma avant le déjeuner.

Ses enfants ont mangé les restes la nuit suivante – mais les enfants n’aiment pas les champignons alors elle les a grattés, a-t-elle dit.

Erin a déclaré: «Je veux maintenant clarifier le dossier car je suis devenue extrêmement stressée et submergée par la mort de mes proches.

« J’espère que cette déclaration pourra aider d’une manière ou d’une autre.

«Je crois que si les gens comprenaient mieux le contexte, ils ne seraient pas si prompts à se précipiter pour juger.

«Je suis maintenant dévasté de penser que ces champignons ont pu contribuer à la maladie dont souffrent mes proches.

« Je tiens vraiment à répéter que je n’avais absolument aucune raison de blesser ces gens que j’aimais. »

Erin a déclaré qu’on lui avait conseillé d’accorder une interview « sans commentaire » à la police immédiatement après le décès.

« Je regrette maintenant beaucoup de ne pas avoir répondu à certaines questions suite à ce conseil étant donné le cauchemar que ce processus est devenu », a-t-elle déclaré.

La mère a également confirmé que son ex-mari, Simon, avait prévu de se joindre au déjeuner fatal mais lui a dit « avant le jour » qu’il ne viendrait pas.

