Un mur de feuilles d’or divise un appartement de Barcelone par Raúl Sánchez Architects

L’architecte Raúl Sánchez a rénové un appartement dans un immeuble typique de Barcelone, en ajoutant des armoires et des meubles intégrés dans des teintes qui font écho au sol en mosaïque d’origine.

L’appartement de 85 mètres carrés a été créé suite à la subdivision d’un appartement plus grand avec des vues sur la rue d’Enric Granados d’un côté et une grande cour intérieure de l’autre.

L’atelier de Sánchez Il a été demandé d’optimiser l’espace disponible, qui ne mesure que six mètres de large et devait intégrer deux chambres et deux salles de bains ainsi qu’un espace de vie généreux.

Après le cloisonnement de l’appartement d’origine, ce plus petit appartement a été laissé avec une entrée située à l’intérieur du bâtiment à une extrémité et une pièce en forme de galerie donnant sur la cour à l’autre.

Sánchez a choisi de laisser le salon principal et la galerie ouverts pour renforcer la sensation d’espace et la connexion avec la vue.

Le reste de l’intérieur comprend des fonctions privées qui sont disposées le long d’un couloir menant de l’entrée à l’espace de vie.

« Je voulais maximiser la lumière dans tout l’appartement et faire quelque chose de spécial du couloir qui était nécessaire étant donné la situation d’entrée à une extrémité », a déclaré l’architecte à Dezeen.

« Même si l’appartement est petit, il existe différentes situations spatiales comme des différences de hauteur, de matériaux, de dimensions ou de couleurs, qui créent une expérience très riche à l’intérieur de l’appartement. »

Le couloir est bordé d’armoires pleine hauteur, avec des portes qui mènent aux chambres de chaque côté. Chaque chambre reçoit la lumière naturelle et la ventilation d’une fenêtre qui s’ouvre sur une cour intérieure.

De petites annexes faisant office de dressings relient les chambres à coucher avec salles de bains privatives, dont une est également accessible depuis le couloir. Ces espaces sont dotés d’armoires, d’étagères et de poignées en MDF verni résistant à l’eau.

Les murs qui bordent le hall présentent une finition or rose, seulement interrompue par une paire d’étagères laquées bleu foncé à peu près à mi-chemin.

Sánchez a expliqué que les choix de couleurs découlent directement des sols en mosaïque complexes, qui ont été préservés et traités pour les restaurer à leur état d’origine.

Les pièces où la mosaïque avait été retirée sont désormais dotées de sols en micro-ciment blanc cassé.

« Tout à l’intérieur de l’appartement a un peu de cette teinte brun-rouge-beige du carrelage », a-t-il souligné. « Même le bleu des étagères, qui peut sembler très contrasté, se retrouve également dans le carrelage. »

Les murs du couloir forment une référence qui s’étend jusqu’à l’espace de vie, où les poutres apparentes d’origine du plafond créent une différenciation de hauteur qui est soulignée par un changement subtil de couleur.

La teinte or rose utilisée pour les armoires est reprise par un dosseret en marbre rose portugais dans la cuisine qui a été assemblé à partir de dalles récupérées non assorties.

Un mur structurel existant séparant la zone de vie de l’espace galerie a été recouvert de feuilles d’or afin d’alléger son apparence et de dissimuler sa fonction porteuse.

« Cela confère une présence plus symbolique et abstraite, servant d’élément de connexion avec l’extérieur, reflétant la lumière qui tombe dessus depuis l’arrière-cour », a déclaré Sánchez.

La propriété appartient à un client basé à Dubaï, qui l’utilisera comme pied-à-terre et la louera également de temps en temps.

Il a été agrémenté de pièces de design moderne, dont un canapé de Kragelund, une chaise longue de Sancal et un tabouret en liège de Vitra.

La galerie locale Víctor Lope Arte Contemporáneo a fourni les différentes œuvres d’art.

Raúl Sánchez vit et travaille à Barcelone depuis 2005, où son studio entreprend des projets mondiaux d’architecture, d’intérieur, d’urbanisme et de design.

Le bureau a été nommé studio de design d’intérieur émergent de l’année aux Dezeen Awards 2022 et a déjà réalisé des projets, notamment une maison de ville avec un escalier en colimaçon à quatre étages et un appartement doté d’une armoire en laiton brillant.