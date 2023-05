Un multimillionnaire prévoyait de s’échapper d’une prison américaine et de prendre un avion privé pour un château français | Nouvelles américaines

Le plan élaboré d’évasion de la prison d’un multimillionnaire a été déjoué par les autorités après une enquête de deux mois.

Le plan de John Manchec impliquait certains de ses employés et détenus avec lesquels il s’était lié d’amitié depuis son incarcération en Floride pour des accusations liées à des images de maltraitance d’enfants.

Expliquant le plan, le shérif du comté d’Indian River, Eric Flowers, a déclaré que Manchec allait profiter de la visite d’un médecin pour quitter la prison pendant que ses complices aspergeaient les gardiens de prison de gaz poivré.

Il serait ensuite emmené dans son avion privé à Fort Pierce, à proximité, afin qu’il puisse s’envoler pour la France, où il a également la citoyenneté.

Image:

Château Péchrigal. Photo: Bureau du shérif du comté d’Indian River



Manchec s’est échappé en France une fois auparavant – après son arrestation en 2014 pour 49 chefs d’accusation, il a quitté les États-Unis après avoir déposé une caution de près de 500 000 $ (402 000 £), se retirant dans son domaine médiéval, Château Pechrigal.

La France a refusé de l’extrader mais il a finalement été arrêté en République dominicaine en 2020 et emprisonné en Floride.

Le shérif Flowers a déclaré que Manchec avait un rendez-vous médical réservé pour avril, mais quelqu’un qui était au courant de son plan d’évacuation l’avait dit aux autorités, déclenchant une enquête.

Le shérif Flowers a déclaré que le plan comprenait également le yacht de 140 pieds de Manchec et divers véhicules, ainsi que le paiement de la caution d’un compagnon de cellule qui vivait dans sa maison et a aidé à prendre les dispositions, y compris la préparation d’une valise et l’achat de son alcool.

« C’était la vraie affaire », a déclaré le shérif Flowers.

Manchec est toujours dans la prison du comté d’Indian River, seulement maintenant avec des accusations supplémentaires liées au plan d’évasion.

Deux détenus et deux de ses employés ont également été accusés de complot en relation avec le plan.