Un moyen terme motivé par l’inflation ne changera pas l’orientation économique de Biden

“L’écrasante majorité du peuple américain soutient les éléments de mon programme économique”, a-t-il déclaré. “Je suis convaincu que ces politiques fonctionnent et que nous sommes sur la bonne voie, et nous devons nous y tenir.”

La position du président a été soutenue par les données sur l’inflation publiées jeudi qui ont montré que les hausses de prix, bien qu’encore rapides, se sont modérées plus que prévu au cours de l’année jusqu’en octobre. Les prix à la consommation ont augmenté de 7,7% au cours de l’année, contre 8,2% le mois dernier.

“Le rapport d’aujourd’hui montre que nous progressons dans la réduction de l’inflation, sans renoncer à tous les progrès que nous avons réalisés en matière de croissance économique et de création d’emplois”, a déclaré M. Biden dans un communiqué après la publication de l’indice des prix à la consommation. “Mon plan économique donne des résultats.”

Les républicains n’ont pas tardé à répliquer, affirmant que son refus de changer de cap nuirait aux consommateurs.

“Avec une inflation persistante et élevée dans un avenir prévisible, les travailleurs américains ont vu une nouvelle baisse de leur salaire réel le mois dernier”, a déclaré le représentant Kevin Brady, républicain du Texas, dans un communiqué. « Que fera le président Biden différemment pour changer son économie cruelle dans laquelle tant d’Américains se débattent ? Sa réponse est “rien”. C’est dommage.”

M. Biden prévoit de se concentrer sur la réalisation de plus de 1 billion de dollars dans de nouveaux programmes gouvernementaux qu’il a promulgués, dont une grande partie vise à accélérer la transition du pays des combustibles fossiles, à renforcer la fabrication nationale et à devancer la Chine dans la course à la domination du haut- industries technologiques.

Pourtant, la façon dont le président pense pouvoir gouverner et ce que la dynamique politique permet peut ne pas s’aligner, en particulier si l’inflation persiste et que l’économie américaine tombe en récession, comme beaucoup s’y attendent. Une récession pourrait obliger M. Biden à rechercher de nouvelles mesures de dépenses pour relancer la croissance économique, ce que les républicains rejetteraient presque certainement. M. Biden se présente comme un négociateur bipartite, ayant eu un certain succès à concilier des majorités dans l’allée pour la législation sur les infrastructures, la fabrication et les armes à feu. Mais certains de ses partenaires républicains les plus fiables au Sénat prennent leur retraite et seront remplacés par de nouveaux membres qui ont fait campagne en tant que partisans plus incendiaires – comme le passage du sénateur Rob Portman de l’Ohio à JD Vance, qui a été élu mardi.