Un moyen pratique de suivre vos exercices et bien plus encore

Le Circular Ring Slim est un autre ajout à la catégorie croissante de vêtements portables qui pourraient remplacer une bague décorative.

Le design noir plat discret ressemble à un bracelet ordinaire, même s’il est un peu large pour les petites mains.

Une fois configuré, vous pouvez laisser votre téléphone derrière vous pendant que vous portez la bague pour suivre vos exercices, vos données de santé et bien plus encore.



Bague Circulaire Mince.

Fil de vie / Jerri Ledford





La bague intelligente est la technologie la plus récente, et pour cause. Une bague comme la Bague Circulaire Mince qui suit vos mouvements et vos données de santé, même lorsque votre téléphone n’est pas à proximité, est un outil utile.





Tout le buzz ces jours-ci semble porter sur cette nouvelle catégorie de wearables : la bague intelligente. Ainsi, lorsque l’opportunité d’essayer le Circular Ring Slim s’est présentée, j’étais prêt à tenter le coup. Après tout, j’utilise mon iPhone et mon Apple Watch pour suivre mes pas, mon sommeil et bien plus encore. Si je pouvais laisser l’un ou les deux de ces gadgets derrière moi, cela pourrait être un outil utile.





Ce que j’ai appris, c’est qu’il est agréable de ne pas avoir à penser à transporter un téléphone ou une montre, surtout si vous êtes à la piscine (l’anneau est complètement étanche), à ​​la plage ou même simplement pour une petite promenade. , d’autant plus qu’il intègre une IA pour vous aider à comprendre ce que vous pourriez faire mieux.







Premiers pas avec l’anneau circulaire

Le Circular Ring Slim est un petit appareil qui ne mesure qu’environ 8 mm de large et 2 mm d’épaisseur, et pas aussi lourd que vous pourriez l’imaginer un anneau contenant un petit ordinateur, ne pesant qu’environ 2 grammes. Il est livré dans une petite boîte, très similaire à ce que l’on pourrait attendre d’une boîte à bagues, et est livré avec un chargeur USB. Si vous souhaitez un câble pour le charger, vous devrez le commander séparément.







Emballage mince à anneau circulaire.

Fil de vie / Jerri Ledford





La configuration de la bague est simple. Branchez simplement le chargeur et placez l’anneau dessus (mais assurez-vous qu’il vibre et que le voyant du chargeur s’allume. Sinon, il ne charge pas). Donnez-lui environ 45 minutes à une heure pour charger complètement, puis vous êtes prêt à démarrer le processus de configuration, qui est aussi simple que de scanner un code, d’installer l’application et de créer un compte sur cette application.





Une fois ce processus terminé, votre Circular Ring Slim passe en mode d’étalonnage. Pendant les quatre premiers jours, vous devez conserver votre anneau circulaire en mode données de performance. Les performances sont le mode dans lequel l’anneau collecte le plus de données, mais il consomme également la durée de vie de la batterie comme les Cheerios.





Une fois la période initiale de quatre jours écoulée, vous pouvez passer votre bague circulaire en mode Eco, ce qui vous donnera plusieurs jours d’autonomie avant de devoir recharger la bague. Malheureusement, il ne capture pas autant de données dans certains domaines, comme le sommeil, vous ne verrez donc pas autant de détails dans les mesures de suivi. C’est un compromis. Personnellement, je préfère le mode Performance, c’est pourquoi je recharge ma bague quotidiennement pendant que je suis à mon bureau et que je fais un travail sédentaire.





La période complète d’étalonnage de la bague est de deux semaines. Cela donne au système de suivi et à l’IA embarquée une chance de connaître vos habitudes. Pour vous aider dans ce processus, l’IA, appelée Kira, vous posera des questions sur certaines activités telles que vos habitudes de sommeil, vos niveaux de mouvement et les meilleurs moments pour être productifs.







Capteur de suivi mince à anneau circulaire.

Fil de vie / Jerri Ledford









Suivre toutes les choses

Même lorsque le Circular Ring Slim est en mode d’étalonnage, vous pouvez l’utiliser pour suivre des tonnes de mesures. Et plus vous portez la bague longtemps, plus votre image devient claire pour les mesures suivies. Par exemple, le suivi du sommeil vous donne une bonne image de votre chronotype : combien de temps il vous a fallu pour vous endormir, combien de temps vous avez passé dans chaque état de sommeil (léger, paradoxal et profond) et le nombre total d’heures que vous avez dormi, y compris tout déficit ou excédent en fonction de vos habitudes de sommeil spécifiques.





Les autres mesures suivies incluent les minutes actives, les pas effectués, les calories brûlées, les mesures de la fréquence cardiaque, les mesures respiratoires, les taux d’oxygène dans le sang et bien plus encore. Vous pouvez afficher ces mesures en temps réel ou sous forme de tendance sur une période de 7 jours.





De plus, une fois la période d’étalonnage terminée, Kira entre en jeu et commence à vous suggérer le meilleur moment de la journée pour effectuer certaines tâches, comme consommer de la caféine, manger ou vous concentrer sur des tâches intenses.







Captures d’écran de l’application circulaire.

Fil de vie / Jerri Ledford





Tout cela ne fait qu’effleurer la surface de ce que le Circular Ring Slim peut faire. Une fonctionnalité intéressante est le réveil et la minuterie. Le réveil dispose d’une fonction d’alarme intelligente qui fera vibrer l’anneau pour vous réveiller de votre sommeil le plus léger dans une fenêtre de temps donnée. Je trouve que l’utilisation de cette fonctionnalité m’aide à me réveiller plus facilement et à être moins brumeuse au réveil.





Ma seule déception avec le Circular Ring est qu’il ne s’agit en réalité que d’un simple dispositif de suivi. Vous ne pouvez pas l’utiliser pour vous alerter lorsque vous recevez un e-mail, un appel téléphonique ou un SMS, et comme il n’y a pas de haut-parleur, toutes les alertes que vous recevez sont des vibrations. Il n’y a pas non plus de boutons sur le Circular Ring Slim (bien qu’il y ait un capteur tactile pour désactiver les alarmes), vous ne pouvez donc pas non plus contrôler la lecture audio sur votre téléphone.





Dans l’ensemble, cependant, en raison de son caractère portable et de la manière dont il est destiné à être utilisé, le Circular Ring Slim fait ce que vous attendez de lui. Il suit vos mouvements, votre sommeil et certaines mesures de santé. Et cela le fait, que vous ayez votre téléphone en main ou non, et cela à lui seul a suffisamment de valeur pour que je continue à porter la bague.