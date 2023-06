Un moyen facile de se faire vacciner contre la COVID-19

Selon un communiqué de presse du Better Business Bureau, le BBB Scam Tracker de la société reçoit des rapports d’escroqueries liées au vaccin COVID-19.

Certaines personnes signalent des appels de personnes hameçonnant pour obtenir des informations personnelles. D’autres reçoivent des messages demandant de l’argent pour garantir des doses de vaccin. D’autres encore commercialisent de faux vaccins.

Dans certains cas, des personnes reçoivent des e-mails de personnes prétendant représenter les Centers for Disease Control and Prevention et l’Organisation mondiale de la santé.

Le BBB a également constaté une augmentation des appels automatisés se faisant passer pour des représentants du gouvernement. Dans d’autres cas, les escrocs commercialisent de faux vaccins.

Voici comment fonctionnent les escrocs.

Les escrocs peuvent vous contacter par téléphone, par e-mail ou via les réseaux sociaux. Ils peuvent s’identifier comme un ami, un responsable de la santé publique ou quelqu’un d’un hôpital ou d’une clinique locale.

Les escrocs pourraient dire qu’ils ont besoin d’informations – ou de frais – pour programmer votre vaccin.

Ou les escrocs peuvent proposer des vaccins à bas prix via des e-mails ou des applications.

Mais le partage d’informations peut conduire à l’usurpation d’identité. Voici les conseils du BBB pour vous protéger contre les arnaques au vaccin COVID-19 :

• Connaître le plan de votre région pour déployer le vaccin. Aux États-Unis, chaque État a son propre processus de distribution du vaccin. Vérifiez auprès de votre gouvernement local ou de votre service de santé. Comprendre le processus dans votre région et comment vous pouvez vous attendre à être contacté vous aidera à repérer une arnaque.

Voici le plan pour l’Illinois : dph.illinois.gov/covid19/vaccination-plan. Les habitants du comté de Will peuvent contacter le département de la santé du comté de Will pour plus d’informations : willcountyhealth.org ou 815-727-8480.

• Effectuez des recherches approfondies et revérifiez toute information sur le vaccin auprès de sources d’information officielles. N’oubliez pas : aucun des vaccins ne peut être acheté en ligne ou en magasin.

• Consultez votre médecin. Si vous voulez un vaccin tôt, discutez de vos options avec votre propre fournisseur de soins de santé. Si vous n’avez pas de médecin de soins primaires, contactez le service de santé du comté de Will.

• Protégez vos numéros émis par le gouvernement. Ne divulguez jamais votre numéro d’identification Medicare, votre numéro de sécurité sociale, des informations sur votre plan de santé ou vos informations bancaires à une personne que vous ne connaissez pas ou en qui vous ne faites pas confiance.

• Vous pensez que le lien peut être réel ? Vérifiez l’URL. Les escrocs achètent souvent des domaines d’URL d’apparence officielle à utiliser dans leurs contres. Si le message prétend provenir du gouvernement local, assurez-vous que l’URL se termine par .gov.

Pour information sur les escroqueries au coronavirus, visitez BBB.org/coronavirus.