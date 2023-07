Un mouvement plus élevé pour ce géant de la technologie signifie « nous devons réduire »

Le procès en cours du ministère américain de la Justice contre Alphabet (GOOGL) est un dépassement de la réglementation qui pourrait limiter la hausse de ce stock technologique clé du Club. Ainsi, si les actions de la société bondissent sur de solides résultats trimestriels après la cloche de clôture mardi, nous envisagerons de réduire notre position dans le géant de la recherche. Alphabet est l’une des positions les plus importantes du portefeuille du Club, avec une pondération de 3,6%, et a été l’une des actions « Magnificent Seven » les moins performantes – un groupe de grands noms de la technologie qui ont mené le rallye du marché cette année. Alors que les actions d’Alphabet ont grimpé de 39% depuis le début de l’année, l’action a subi la pression de l’affaire antitrust du DOJ, déposée en janvier , ciblant l’écosystème de la technologie publicitaire de l’entreprise. En revanche, les actions de Nvidia (NVDA) ont grimpé de plus de 200 % depuis le début de l’année. « Les investisseurs doivent être prudents », a déclaré Jim Cramer mardi, suggérant que le ministère de la Justice de l’administration Biden adopte une ligne de plus en plus dure sur les fusions et acquisitions. « Si Alphabet monte [post-earnings], nous devons couper », a ajouté Jim, suggérant qu’il n’y aurait peut-être pas d’autre opportunité à court terme de réduire notre exposition. , Jonathan Kanter, procureur général adjoint de la division antitrust du DOJ, a déclaré que son objectif était de déterminer si « la conduite d’une entreprise empêche les autres de concurrencer efficacement sans fournir les avantages aux participants du marché. » Si le DOJ devait l’emporter dans son affaire antirouille, il pourrait forcer Google à céder certaines de ses opérations de technologie publicitaire dans le but d’élargir le paysage concurrentiel. Une victoire du DOJ pourrait également avoir un impact sur la capacité bénéficiaire future de l’entreprise, tout en pesant potentiellement sur la performance des actions d’Alphabet. Mais les investisseurs ont tendance à penser que ce ne serait pas nécessairement « problématique » pour l’entreprise à long terme, selon Paul Gallant, directeur général de la politique TMT chez TD Cowen. « Le placement d’annonces par Google… est une belle entreprise mais sa marge est inférieure à celle de son activité de publicité sur les moteurs de recherche, donc ce ne serait pas la pire chose au monde si, à la fin, Google était contraint de se dessaisir », a déclaré Gallant à CNBC. Dans le même temps, il a noté que les lois antitrust actuelles aux États-Unis sont généralement interprétées favorablement pour de nombreuses entreprises. Alors que l’administration Biden tente de réprimer les violations présumées des lois antitrust, « les tribunaux jettent un œil sceptique », a-t-il ajouté. Cependant, si Google devait arriver en tête, ce serait un vent arrière pour l’entreprise. « La victoire de Google dans cette affaire de technologie publicitaire renforcerait la difficulté que le gouvernement aura à limiter les plates-formes technologiques », a déclaré Gallant. « À moins que le Congrès ne modifie la loi, la loi antitrust actuelle reste favorable à Google pendant un bon moment. » Ailleurs, la Commission européenne intente une action antitrust similaire contre les activités de technologie publicitaire de Google dans l’Union européenne. La Commission affirme que Google a enfreint les règles antitrust de l’UE en « faussant la concurrence dans le secteur des technologies publicitaires ». Conclusion Au Club, nous nous concentrons sur l’affaire DOJ parce que nous avons une position importante dans Alphabet. Nous considérons la poursuite en cours comme un vent contraire pour un avoir majeur – un avoir qui a déjà eu un impact sur la valorisation du titre et pourrait empêcher une nouvelle hausse. Si le DOJ réussit, il pourrait réduire la capacité bénéficiaire de l’entreprise en remodelant la structure d’exploitation de l’entreprise. Compte tenu de l’incertitude entourant l’affaire antitrust, si l’action Alphabet augmente après les bénéfices mardi, nous chercherons à réduire notre position afin de protéger l’ensemble du portefeuille. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long GOOGL, NVDA. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Le siège social de Google est vu à Mountain View, Californie, États-Unis, le 15 mai 2023. Tayfun Coskun | Agence Anadolu | Getty Images