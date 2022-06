Anson Carter se souvient avoir vu au lycée certains de ses amis abandonner le hockey parce qu’ils étaient « trop blancs » alors qu’il allait de l’avant, les yeux rivés sur une carrière professionnelle. Au moment où il a atteint la Ligue nationale de hockey, des dreadlocks sortaient de sous son casque alors qu’il patinait.

« Ce n’était pas, ‘Eh bien, il pourrait être noir, nous ne sommes pas vraiment sûrs, nous ne savons pas vraiment' », a-t-il dit, une note de fierté dans sa voix. « Tu savais que j’étais Noir. »

En tant que l’un des rares joueurs noirs de la LNH à l’époque, sa présence au cours d’une carrière qui s’étend de 1996 à 2007 n’est pas passée inaperçue auprès de ces amis de Toronto. Ils lui ont dit que leurs enfants jouaient au hockey.

« Cela me rend plus fier que même de jouer dans la ligue moi-même parce qu’ils se disent: » Vous avez joué, alors pourquoi mes enfants ne devraient-ils pas jouer? « », A déclaré Carter. « Voir cela changer avec la façon dont mes amis penseraient, c’est une chose incroyable. »

Quinze ans après que Carter a raccroché ses patins, la LNH a fait ce qu’elle considère comme des progrès significatifs pour améliorer la diversité sur la glace et dans les gradins, une poursuite attendue depuis longtemps visant à étendre l’empreinte du hockey à l’échelle mondiale et à combler l’écart de popularité avec les autres ligues du É.-U. Augmenter la participation minoritaire dans la gestion, l’entraînement et l’arbitrage fait partie d’un plan à long terme que les dirigeants espèrent changer le visage même du hockey dans les années à venir.

« Quiconque s’attend à ce que nous agitions une baguette magique et que ces choses se produisent immédiatement plutôt qu’au fil du temps, ils ne comprennent pas comment fonctionne le vrai changement », a déclaré Kim Davis, qui s’est joint à la LNH en tant que vice-président exécutif de l’impact social, de la croissance et affaires législatives à la fin de 2017. «Ce qui m’encourage, c’est le fait que nos propriétaires et nos dirigeants de nos 32 clubs et au niveau de la LNH s’y sont engagés. Les gens se penchent là-dessus. Ils comprennent qu’il s’agit, comme je le dis souvent, d’un mouvement et non d’un moment et qu’il nous faudra du temps pour faire le changement. Mais nous le voyons déjà.

Davis a déclaré qu’il y avait actuellement 54 joueurs actifs qui sont arabes, asiatiques, noirs, latinos ou autochtones, ce qui représenterait environ 7 % de la ligue. Bien que la LNH ne conserve pas de statistiques officielles sur la composition raciale des listes d’équipes, il s’agit d’une augmentation significative par rapport à l’époque où Carter jouait.

Cette post-saison a été une vitrine de cette diversité avec plusieurs joueurs minoritaires au premier plan.

Nazem Kadri, qui est d’origine libanaise, a été l’un des joueurs les plus influents du Colorado et a marqué le vainqueur des prolongations lors du match 4 du dernier mercredi qui a mis l’Avalanche à une victoire de la Coupe Stanley, tandis que Pierre-Edouard Bellemare, qui est Noir et de France, est un nouveau venu important pour Tampa Bay dans sa candidature pour un triplé. Ryan Reaves, le favori des fans des Rangers de New York, et le défenseur K’Andre Miller, ainsi que la star d’Edmonton Evander Kane, qui sont noirs, jouaient tous dans les finales de conférence.

« Il y a ce petit enfant à la maison en ce moment qui va pouvoir regarder un match et dire ‘Regarde!' », a déclaré Bellemare. « Parce que, naturellement, vous essayez d’imiter quelqu’un dans lequel vous pouvez vous voir. »

Richard Lapchick, directeur de l’Institut pour la diversité et l’éthique dans le sport de l’Université de Floride centrale, a déclaré que le fait d’avoir des étoiles noires au hockey « va également augmenter la vitesse à laquelle les jeunes enfants noirs pourraient commencer à jouer au hockey ». Mettre des joueurs comme Kadri et Reaves au centre des campagnes de marketing n’est qu’une des nombreuses avenues qui doivent réussir pour voir une croissance significative.

La pression pour plus de diversité dans les embauches de front office a jusqu’à présent rencontré plus de succès auprès des femmes que des personnes de couleur. Carter et Davis ont tous deux souligné la récente embauche d’Al Montoya par les Stars de Dallas en tant que directeur de la sensibilisation communautaire comme un pas en avant tangible après son implication dans le comité d’inclusion des joueurs de la LNH – l’un des nombreux établis à la suite de la révélation d’Akim Aliu en 2019, il était victime du langage raciste d’un entraîneur chez les mineurs et du calcul racial aux États-Unis qui a commencé en 2020.

Montoya a récemment écrit sur un bloc-notes : « Un changement durable ne se produit pas avec le temps » et partage avec Carter la théorie selon laquelle des bureaux de direction plus diversifiés conduiront au même type de changement sur la glace.

« C’est une chose d’embaucher juste pour faire une embauche et vous ne voulez pas faire cela », a déclaré Montoya, un gardien de but à la retraite qui a été le premier cubano-américain et le premier joueur hispanophone de la LNH. « Vous voulez avoir le meilleur. Des esprits divers apportent des perspectives diverses, ce qui conduit à un excellent produit. J’utilise toujours le concept selon lequel vous ne voulez pas que tous les joueurs droitiers soient sur la glace. Il en va de même pour le bureau. Vous ne voulez pas que tout le monde pense la même chose.

Carter compare cela à l’époque où les joueurs européens étaient stéréotypés comme mous ou où les joueurs universitaires américains étaient négligés parce qu’ils n’empruntaient pas la voie du hockey junior au Canada. La LNH est sans aucun doute devenue un meilleur produit depuis leur intégration généralisée.

« Il est devenu normal de voir divers joueurs jouer sur la glace parce qu’ils se normalisent dans le front office », a déclaré Carter. «Et les gens pourraient ne pas dire: » Si ce gars a des dreads et qu’il joue, nous ne savons pas vraiment s’il est sérieux au sujet de jouer au hockey ou de devenir rappeur « , si vous avez une personne noire comme moi ou dans un front office ou une partie d’une équipe de direction.

La LNH devrait publier en juillet sa première étude démographique et son premier rapport sur la diversité, l’équité et l’inclusion, qui, selon Davis, montreront clairement que la démographie évolue dans la ligue en termes de représentation. Lapchick a déclaré que la LNH travaillait pour la première fois avec lui sur un bulletin de notes raciales et de genre, qui pourrait donner des résultats dans six mois environ.

« Cela nous fournit également une base de référence pour que nous puissions mesurer et nous tenir responsables pour l’avenir », a déclaré Davis. « Nous examinerons la participation des jeunes et le nombre d’enfants de couleur dans nos programmes First Shift au Canada et nos programmes Learn to Play. Nous constatons que le pipeline d’enfants qui se dirigent vers des voies d’élite augmente. Tous ces indicateurs évoluent dans la bonne direction, et c’est ce que nous voulons. Nous voulons que ces indicateurs pointent dans la bonne direction.

Ces efforts de base pour développer le jeu dans les communautés noires, latino-américaines et autres sous-représentées – une décision commerciale intelligente pour n’importe quelle ligue – durent depuis longtemps. Lapchick souligne que malgré les décennies d’efforts et d’investissements financiers de la Major League Baseball, il y a moins de joueurs noirs que jamais auparavant, et comprend que c’est également un défi pour le hockey.

« C’est un sport coûteux – ce n’est pas si accessible », a déclaré Lapchick. « Donc, c’est une bataille difficile à ce niveau. »

Carter, qui dirige le comité d’inclusion des joueurs et est un analyste de Turner Sports, est en contact régulier avec des représentants de USA Hockey et d’autres organisations pour continuer à travailler sur ces efforts, qui incluent les Penguins de Pittsburgh l’année dernière en créant la Willie O’Ree Academy qui offre Instruction gratuite pour les joueurs noirs. Les Penguins ont également lancé un programme de diversité au hockey dirigé par l’ancien capitaine de l’équipe nationale jamaïcaine Jaden Lindo et ont travaillé pour ouvrir la première patinoire dans les limites de la ville de Pittsburgh depuis des décennies.

« C’est ce genre de travail intentionnel qui doit continuer à se produire à tous les niveaux sur tous nos marchés qui va vraiment faire bouger le cadran sur toutes ces choses », a déclaré Davis.

Ce cadran n’est pas à zéro. Selon Davis, les femmes représentent 40% des fans de la LNH et 25% du nombre total sont des personnes de couleur. Le travail consiste maintenant à en tirer parti pour l’avenir, les prochaines étapes dans l’esprit de Carter impliquant une plus grande représentation des minorités dans les rôles de front office et de propriété.

« Nous allons dans la bonne direction », a-t-il déclaré. « Cela va se produire avec le temps, à mesure que de plus en plus de candidats seront amenés à la table. Vous allez le voir se produire lentement mais sûrement.

