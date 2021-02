Un mouton australien sauvage perd 35 kilos aux Baaa-Bers

Un mouton sauvage trouvé errant dans la nature sauvage de la brousse australienne a été tondu d’un énorme pelage de 35 kilogrammes (77 livres) après environ cinq ans de croissance incontrôlée.

Luttant sous une toison sale recouverte d’années de boue et de débris enchevêtrés, Baarack a été repéré dans une forêt d’État victorienne et emmené dans un sanctuaire de sauvetage pour animaux au nord de Melbourne, a déclaré le groupe sur Facebook plus tôt ce mois-ci.

«Je ne pouvais pas croire qu’il y avait en fait un mouton vivant sous toute cette laine», a déclaré Pam Ahern, fondatrice de Mission Farm Sanctuary d’Edgar, à la chaîne australienne Channel Nine.

Les moutons non tondus ont du mal à marcher sous le poids immense de leur laine, et sans coupe de cheveux au moins une fois par an, la plupart ne dureront pas longtemps à l’état sauvage, en particulier pendant les étés souvent rudes et secs d’Australie.

Malgré les lourdes serrures de Baarack, il est en deçà du record du monde détenu par un défunt compatriote, Chris, qui a fait la une des journaux lorsqu’il a été tondu d’une crinière de 41 kilogrammes en 2015.

La transformation de Baarack d’une masse imposante à un visage frais lui a néanmoins donné une nouvelle toison de vie, sa refonte accumulant des millions de vues sur TikTok.