Un motoneigiste tué dans une grosse avalanche dans le sud du Montana

COOKE CITY, Mont. (AP) – Un motoneigiste de Washington est décédé après avoir été enseveli dans une grosse avalanche dans le sud du Montana.

Les prévisionnistes du Gallatin National Forest Avalanche Center disent que deux motoneigistes montaient près de Daisy Pass au nord de Cooke City le soir du Nouvel An lorsque l’un d’eux a déclenché le glissement et a été balayé à environ 600 pieds verticaux (183 mètres verticaux).

Le coureur enterré, qui était recouvert de 5 pieds (152 centimètres) de neige, portait un sac à dos airbag avalanche, mais il n’a pas été déployé. Les deux coureurs, dont les noms n’ont pas été dévoilés, avaient des pelles et des sondes, mais aucun ne portait de balise d’avalanche.

Un autre groupe de motoneigistes a aidé à retrouver le cycliste disparu et a retrouvé son corps environ une heure plus tard. L’avalanche mesurait environ 2 à 4 pieds (61 à 122 centimètres) de profondeur, 500 pieds (152 mètres) de largeur et 600 pieds (183 mètres) de longueur. Il s’est cassé sur de la neige faible près du bas du manteau neigeux.

L’accident a marqué le troisième décès par avalanche cet hiver, selon le Colorado Avalanche Information Center, qui suit les décès à l’échelle nationale.

The Associated Press