Un motoneigiste blessé sauvé de Big White par une équipe d’hélicoptères de nuit et le COSAR

Une personne blessée qui était bloquée dans l’arrière-pays de Big White a été transportée par avion hors de la montagne lors d’un sauvetage nocturne conjoint par North Shore Rescue, Talon Helicopters et Central Okanagan Search and Rescue (COSAR).

L’équipe a pris son envol vers 18 heures le 21 décembre, pendant que le COSAR fouillait le sol.

(Sauvetage de la Côte-Nord)

Des équipes médicales avancées étaient à bord de l’hélicoptère pour commencer le traitement dès que possible.

La température était d’environ -34°C au moment du sauvetage. Le COSAR a fouillé le sol à la recherche du motoneigiste blessé et, une fois retrouvé, a prodigué des soins médicaux jusqu’à ce que l’équipe de l’hélicoptère soit en mesure de hisser l’individu.

Le motoneigiste a été emmené à l’aéroport de Kelowna où il a été remis aux services d’ambulance de la Colombie-Britannique vers 22 h.

Le motoneigiste a été transféré aux services ambulanciers de la Colombie-Britannique à l’aéroport de Kelowna. (Sauvetage de la Côte-Nord)

North Shore Rescue a été appelé pour aider à l’extraction car ils sont la seule équipe à proximité avec un hélicoptère qui peut voler la nuit avec des capacités de levage.

L’équipe de North Shore et les équipages de Talon ont fait le plein avant de rentrer à Vancouver.

