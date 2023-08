Un motocycliste tué dans un accident près de Marengo, un passager transporté par avion avec des blessures potentiellement mortelles: responsables – Shaw Local

Les districts d’incendie et de sauvetage de Marengo ont répondu le samedi 5 août 2023, les routes de la vallée de Kishwaukee et de South Menge près de Marengo pour un accident impliquant une moto et un SUV. Une personne à moto a été tuée et une autre a été blessée, mettant sa vie en danger.

(Photos fournies par les districts d’incendie et de sauvetage de Marengo)