Un motocycliste octogénaire meurt dans une collision près de Kamloops

Un motocycliste octogénaire est décédé après une collision près de Cherry Creek, à environ 23 kilomètres à l’ouest de Kamloops.

Dans un communiqué de presse, la patrouille routière de la Colombie-Britannique a déclaré que la GRC rurale de Kamloops a répondu à la collision vers 16 h 50 le 30 août.

À son arrivée, il a été déterminé qu’une fourgonnette tractant une remorque s’était engagée sur la route 1 depuis Rodeo Drive et sur la trajectoire d’une motocyclette en direction est qui est entrée en collision avec l’ensemble fourgon-remorque.

Le motocycliste, un octogénaire de la région de Kamloops, est décédé des suites de la collision. Le conducteur de la fourgonnette, un septuagénaire originaire des East Kootenays, n’a pas été blessé dans l’accident, est resté sur les lieux et a coopéré avec les enquêteurs.

L’autoroute 1 a été fermée pendant sept heures pendant que la police recueillait des preuves et que l’épave était enlevée.

BC Highway Patrol Kamloops a assumé la conduite de l’enquête avec l’aide du Service d’analyse et de reconstruction des collisions et du Service des coroners de la Colombie-Britannique. La cause de la collision fait l’objet d’une enquête et rien n’a été exclu.

Les enquêteurs recherchent des témoins de cet accident mortel, y compris toute personne disposant d’une vidéo de caméra de tableau de bord. Toute personne ayant des informations est priée de contacter BCHP Kamloops au 250-828-3111 et de citer le numéro de dossier 2022-4051.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.