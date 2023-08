Un motocycliste est décédé dans un accident après qu’un sergent de la police de New York lui ait jeté une glacière à la tête

NEW YORK (AP) — Un homme fuyant les policiers de la ville de New York à moto est décédé mercredi après qu’un sergent lui ait lancé une glacière en plastique à la tête à bout portant, provoquant un violent accident, ont annoncé les autorités.

Le sergent Erik Duran a été suspendu sans solde quelques heures seulement après le décès d’Eric Duprey, 30 ans, dans le quartier University Heights du Bronx, a indiqué la police.

Une vidéo de surveillance visionnée par l’Associated Press montrait Duprey conduisant la moto à essence sur un trottoir en direction d’un groupe de personnes, dont le sergent, qui n’était pas en uniforme.

Alors qu’il s’approchait, la vidéo montre Duran ramasser un objet rouge – la glacière de pique-nique – et le lancer. Duprey est durement frappé. Il perd le contrôle, puis est projeté vers un arbre alors que la moto vire dans la rue. La moto s’écrase contre une barricade métallique avant de s’immobiliser contre une voiture garée.

Duprey a été déclaré mort sur les lieux quelques minutes après l’accident, survenu vers 17h30.

La police a déclaré que Duprey avait tenté de s’enfuir sur la moto d’un ami après avoir été surpris en train de vendre de la drogue à un policier infiltré. Le sergent se tenait sur le trottoir dans le cadre de l’opération « buy-and-bust » menée par la Bronx Narcotics Unit. La police a refusé de préciser quelles drogues Duprey était accusé de vendre.

Jointe par téléphone, la mère de Duprey, Gretchen Soto, a déclaré à l’Associated Press que le récit de la police n’était « que des mensonges », insistant sur le fait que son fils ne vendait pas de drogue ni n’essayait d’échapper aux policiers. Elle a dit qu’elle était en appel vidéo avec lui depuis Porto Rico mercredi lorsque l’écran s’est soudainement éteint.

« Il ne s’enfuyait pas. Il ne fuyait pas. Il était juste sur la moto et me parlait lors du chat vidéo. Et il est passé par là quand tout d’un coup l’appel a été coupé », a-t-elle raconté en espagnol.

Elle a déclaré que Duprey vivait dans le Bronx, travaillait comme chauffeur-livreur et avait trois enfants âgés de 3, 5 et 9 ans.

« Ils ont laissé trois bébés sans père », a déclaré Soto. « Je vais obtenir justice. »

Le bureau du procureur général de New York, Letitia James, compétent pour enquêter sur les décès impliquant des policiers, enquête. La police de New York a déclaré qu’elle coopérait.

« Le NYPD s’engage à garantir qu’il y aura une enquête complète, approfondie et transparente sur cet incident afin de déterminer les faits et de prendre les mesures appropriées », a déclaré le département dans un communiqué.

Un message sollicitant des commentaires a été laissé au syndicat de Duran. Le Daily News a été le premier à rapporter l’incident.

Duran, un vétéran du département depuis 13 ans, a rejoint l’unité des stupéfiants du Bronx en septembre dernier. Il a été reconnu par le département des dizaines de fois pour ce qu’il considère comme un service de police excellent et méritoire, selon une base de données sur le personnel de la police.

Le dossier disciplinaire de Duran comprend une plainte fondée l’année dernière pour abus de son autorité lors d’un contrôle, selon le Comité d’examen des plaintes civiles de la ville.

Michael R. Sisak et Jake Offenhartz, Associated Press