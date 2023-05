Un motocycliste décède des suites de blessures à la suite d’un accident sur Orchard Road à Montgomery – Shaw Local

Un homme de 33 ans de Montgomery est décédé des suites de blessures qu’il a subies lorsque la moto qu’il conduisait a heurté le côté d’un véhicule à moteur sur Orchard Road à Montgomery mardi après-midi 16 mai.

Dans un communiqué, la police de Montgomery a déclaré que le motocycliste, Stanislav Chubchev, avait été transporté au centre médical Rush Copley à Aurora où il a ensuite succombé à ses blessures.

L’accident s’est produit à 13 h 54 lorsque la moto de Chubchev, qui roulait en direction nord sur Orchard Road, a heurté le côté conducteur du véhicule alors qu’il tentait de tourner à gauche de Countryside Drive dans la voie en direction sud sur Orchard Road.

La police a déclaré que le conducteur du véhicule coopérait pleinement à leur enquête sur l’accident.

En raison de la gravité de l’accident, la police a déclaré qu’elle-même et d’autres agences d’assistance avaient fermé Orchard Road à la circulation dans les deux sens entre la route 30 et Aucutt Road. La fermeture, qui a perturbé la circulation sur Orchard Road et les rues avoisinantes, était en vigueur jusqu’à 19 h 15 alors que la police menait son enquête.

L’accident fait toujours l’objet d’une enquête et la police exhorte toute personne ayant des témoignages oculaires à se manifester et à aider les autorités. Ceux qui ont des informations peuvent contacter Det. sergent. Mayyou à [email protected] ou par téléphone au 331-212-9091.

La police a déclaré qu’elle présentait ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Chubchev. De plus, ils tiennent à remercier le bureau de gestion des urgences du comté de Kane, l’équipe de reconstruction des accidents du comté de Kane et le service de police d’Oswego pour leur aide dans l’accident et l’enquête.