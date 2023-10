Un motocycliste décède dans une collision à Round Lake Beach – Shaw Local

ROUND LAKE BEACH — Le bureau du coroner du comté de Lake a identifié le motocycliste de 28 ans décédé le 1er octobre dans une collision à Round Lake Beach.

À 16 h 04 le 1er octobre, le district de protection contre les incendies du Grand Round Lake et le service de police de Round Lake Beach se sont rendus dans le secteur de la route 83 et de Hook Drive à Round Lake Beach pour un accident de véhicule avec des blessés, selon un communiqué de presse.

Les agents sont arrivés et ont constaté qu’un seul véhicule et une moto étaient entrés en collision. Un homme de 28 ans de Round Lake Beach conduisait la moto et a été grièvement blessé. Il a été emmené au centre médical Advocate Condell à Libertyville, où il a été déclaré mort aux urgences.

Le motocycliste décédé a été identifié comme étant Alexis Aguilar-Liberato, 28 ans, de Round Lake Beach.

Le 2 octobre, une autopsie a été pratiquée au bureau du coroner du comté de Lake. Les résultats préliminaires indiquent qu’Aguilar-Liberato est décédé des suites de blessures contondantes résultant de l’accident.

L’accident fait toujours l’objet d’une enquête de la part du service de police de Round Lake Beach et de l’équipe d’assistance en cas d’accident majeur (MCAT) du comté de Lake.