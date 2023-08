Un motocycliste de Lake in the Hills tué dans un accident à West Dundee – Shaw Local

Un motocycliste de Lake in the Hills a été tué dans un accident mercredi près de l’intersection des routes Huntley et Binnie à West Dundee.

Selon la police, le motocycliste de 53 ans roulait vers le sud-est sur Huntley Road lorsqu’il a été heurté par une voiture conduite par une femme de 61 ans du canton non constitué en société de Dundee.

Le conducteur de la voiture roulait vers le nord-ouest sur Huntley Road et tentait de tourner à gauche sur Binnie Road, ont indiqué les autorités.

L’accident fait toujours l’objet d’une enquête par le département de police de West Dundee avec l’aide de l’équipe de reconstruction de l’accident du comté de Kane.

https://www.dailyherald.com/news/20230812/motorcyclist-killed-in-west-dundee-crash