18 août — Un homme de Granger a été blessé lorsqu’il a été éjecté de sa moto sur une cour à l’angle de l’US 20 et de Lexington Park Dive South à 15 h 33 samedi.

Selon un rapport du bureau du shérif du comté d’Elkhart, Jorge Santacruz Sandoval, 41 ans, conduisait une Harley Davidson XG7 2020 en direction de l’est sur l’ancienne US 20 lorsqu’il a perdu le contrôle à l’entrée d’un virage et a heurté la roue avant d’une camionnette Ford F-150 2013 garée. Le camion appartient à Suzanne Bloom, 52 ans, de Claypool. Personne ne se trouvait à l’intérieur du camion à ce moment-là.

Sandoval a été éjecté et a atterri dans une cour voisine. Il a été transporté en ambulance à l’hôpital général d’Elkhart pour une grave lacération à la tête et une abrasion.

Une femme de South Bend blessée dans un accident

Une femme de South Bend a été blessée lorsque son véhicule a été heurté par l’arrière à Old CR 17 et CR 18 à 12h16 samedi.

Selon un rapport du bureau du shérif du comté d’Elkhart, une Toyota Tundra 2008 conduite par Ivan M. Alvarado, 35 ans, de Goshen, roulait en direction nord sur l’ancienne CR 17 lorsqu’elle est entrée en collision avec l’arrière d’une Chevrolet Equinox 2020. L’Equinox en direction nord était conduit par Shiela Howard, 58 ans, de South Bend. Howard souffrait de douleurs au cou et à la poitrine et a été emmenée à l’hôpital général d’Elkhart pour y être soignée. Alvarado n’a pas été blessé.

ARRESTATIONS

—Une femme de 29 ans d’Elkhart a été arrêtée par la police de Goshen à 15h51 vendredi pour intrusion criminelle au Walmart, 4024 Elkhart Road. La femme a été emmenée à la prison du comté d’Elkhart.

—Un homme de 26 ans de Goshen a été arrêté par la police de Goshen à 3 h 33 samedi, accusé de conduite d’un véhicule en état d’ivresse à l’angle de Main Street et Plymouth Avenue. Il a été emmené à la prison du comté d’Elkhart.

—Un homme de 68 ans de Goshen a été arrêté par la police de Goshen à 18h04 samedi pour intrusion dans le parc Rogers, dans le bloc 100 de l’avenue North Chicago. Il a été libéré sur les lieux sur promesse écrite de comparaître devant le tribunal.

—Un homme de 21 ans de Goshen a été arrêté par la police de Goshen à 00h16 dimanche pour nudité en public, ivresse en public, résistance aux forces de l’ordre et possession de marijuana. L’homme a été arrêté à Barecito, 114 W. Jefferson St. Il a été emmené à la prison du comté d’Elkhart.

RÂPÉ

Une femme de 47 ans a déclaré avoir été violée vendredi à 8h31. Elle a été emmenée dans un hôpital local pour des tests ADN et des blessures mineures.

POURSUITE

La police de Goshen a tenté d’arrêter un motocycliste à US 33 et CR 20 pour de multiples infractions au code de la route et à l’équipement à 23h58 samedi, selon un rapport de police. Le motocycliste a pris la fuite et la poursuite a été interrompue par la police pour des raisons de sécurité publique, peut-on lire dans le rapport.

CAMBRIOLAGE

Un vélo Trek a été volé dans un garage du bloc 700 de South Third Street à 10h50 vendredi, selon un rapport de la police de Goshen.

DÉLIT DE FUITE

—Une jeune fille de 18 ans de Goshen a signalé à la police de Goshen à 16h40 vendredi que son véhicule avait été endommagé lors d’un délit de fuite à l’école intermédiaire de Goshen, 1216 Indiana Ave.

—Un homme de 44 ans de Goshen a signalé à la police de Goshen samedi à minuit que son véhicule avait été heurté pendant la nuit et que l’autre véhicule avait quitté les lieux. L’accident a eu lieu dans le bloc 400 de la rue North First.

VOLS

—Un vélo a été volé dans une maison du bloc 1700 de Mayflower Place à 16h45 vendredi, selon la police de Goshen.

—La garniture de moulage arrière côté passager d’un véhicule a été signalée volée à 10h18 samedi dans le bloc 300 de Colorado Drive, selon la police de Goshen.

ENTRÉE RÉSIDENTIELLE

Une femme de 26 ans de Goshen a signalé à la police de Goshen à 2h20 du matin samedi qu’un homme connu était entré de force dans sa maison par une fenêtre dans le bloc 200 du boulevard North Riverside.

VANDALISME

Un véhicule a été vandalisé dans le bloc 200 de l’avenue Chicago à minuit samedi, selon un rapport de la police de Goshen.

VÉHICULE VOLÉ RÉCUPÉRÉ

Un véhicule volé à Elkhart a été retrouvé à Goshen derrière une entreprise dans le bloc 900 de Lincolnway East à 16h06 samedi, selon la police de Goshen.