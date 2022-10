Un moteur de recherche de formes

Né et élevé à Shanghai, Tan est venu au MIT pour étudier l’astrophysique des hautes énergies et a écrit sa thèse sur la modélisation informatique des étoiles à neutrons. “Venant de Chine à l’époque, j’avais très peu d’expérience avec les ordinateurs”, dit-il. “J’ai eu la chance de trouver de nombreux étudiants utiles pendant mon séjour là-bas.” Tan a également rencontré sa femme, Hong (Zhang) Tan, SM ’88, PhD ’96, au MIT. Le couple s’est marié à la chapelle du MIT et a aujourd’hui deux fils.

Tan a eu du mal à trouver du travail en astrophysique après l’obtention de son diplôme et s’est rapidement tourné vers l’industrie. Lors de son premier emploi, il a aidé un entrepreneur de la défense à développer une simulation informatique de la première guerre du Golfe pour un programme de formation militaire américain. “J’ai pu faire ce changement grâce à la formation que j’ai reçue au MIT en modélisant les étoiles à neutrons”, dit-il. « J’ai appris une méthode. Et j’ai compris que cette méthode pouvait s’appliquer à d’autres domaines.

Tan et Nainesh Rathod ont cofondé Imaginestics, une société de conseil basée dans l’Indiana, en 2002 et ont rapidement compté de nombreux entrepreneurs industriels et de défense parmi leurs clients. Pendant leur temps libre, ils ont travaillé sporadiquement sur une technique pour localiser des modèles 3D à l’aide de critères de recherche géométriques. La société a lancé VizSeek en 2015. Depuis lors, elle a déployé ce logiciel pour développer un système d’impression 3D et de gestion de projet pour l’US Air Force, une solution pour éliminer les pièces redondantes pour Ingalls Shipbuilding (un des principaux producteurs de navires pour l’US Navy) , et un système de devis pour un sous-traitant qui a augmenté son efficacité de 40 % sur 14 mois. Imaginestics a triplé sa clientèle depuis 2016.

“Au départ, nous pensions simplement à VizSeek comme un projet intéressant”, se souvient Tan. « Il s’est avéré qu’il répondait à une énorme demande dans l’industrie dont nous ignorions l’existence. Une grande partie de la fabrication est redondante. Vous pouvez être beaucoup plus léger en tant qu’entreprise si vous éliminez cette redondance.