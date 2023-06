Un motard tué dans un accident de la route 3 près de Keremeos

Un motocycliste a été tué dans un accident qui a fermé l’autoroute 3 dans les deux sens à Cawston le vendredi 2 juin.

Selon la GRC, vers 15 h, la GRC de Keremeos a répondu à une collision dans le bloc 1900 de l’autoroute 3.

À leur arrivée, les équipes d’urgence étaient déjà sur place pour appliquer des techniques de sauvetage au motocycliste blessé.

Des preuves sur les lieux ont indiqué qu’un véhicule s’était arrêté sur l’autoroute pour tourner à gauche lorsque le motocycliste est entré en collision avec lui.

Malheureusement, le conducteur de la moto a été déclaré décédé, a déclaré le porte-parole du district de la GRC, le cap. James Grandy.

Le conducteur du véhicule n’a pas été blessé.

De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux affirment que le motocycliste était un jeune homme local, mais aucun âge ni aucune information n’ont été donnés par la police sur la victime.

Il y a seulement trois semaines, la communauté de Hedley a perdu deux jeunes hommes lorsqu’un véhicule s’est renversé dans la rivière Similkameen. Les corps de Cory Badari et Devon Fairbrother ont été récupérés du véhicule submergé le 15 mai.

Le 26 mars, Morton Johnston, entraîneur adjoint du Princeton Posse et joueur du Penticton Silver Bullet, a été tué dans un seul accident de véhicule sur Old Hedley Road. Près de 6 000 $ ont été amassés et des centaines se sont rendus pour un match Silver Bullets à la mémoire du joueur de 25 ans.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : [email protected].

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter de Penticton Western News.

@PentictonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

dernières nouvelles