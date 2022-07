Un motard tué dans un accident à Joliet identifié par le coroner – Shaw Local

Le coroner du comté de Will a révélé l’identité d’un homme de 29 ans tué vendredi dans un accident impliquant un seul véhicule.

Avontae E. Baker, 29 ans, de Joliet a été déclaré mort à 14h30 vendredi près de l’intersection de South State Street et Louise Ray Parkway à Joliet, selon un communiqué publié samedi par le bureau du coroner du comté de Will.

L’ami de longue date de Baker, Tyrell Hundley, propriétaire de Joliet Kreamers, un magasin de baskets du centre-ville de Joliet, a déclaré qu’il avait été surpris en apprenant la nouvelle.

“C’est juste difficile”, a déclaré Hundley, puis a répété: “C’est juste difficile.”

Cela a également incité Hundley à deviner s’il veut à nouveau conduire une moto.

Hundley a déclaré que sa grand-mère était le parent adoptif de Baker, donc Baker et Hundley ont passé beaucoup de temps ensemble tout en grandissant dans l’est de Joliet, a déclaré Hundley.

“Il a toujours été dans la famille, si cela a du sens”, a déclaré Hundley.

Hundley a déclaré que Baker avait toujours encouragé Hundley à continuer avec le magasin, qu’il était fier des succès de Hundley et qu’il était lui-même un « fonceur ».

“Il était juste énergique et amusant à côtoyer”, a déclaré Hundley.

Un employé du service de la rue de la ville de Joliet avait trouvé le corps de Baker sur une route du côté ouest de la promenade Louise Ray, puis avait appelé le 911, le sergent de police de Joliet. Dwayne English a déclaré vendredi au Herald-News.

Les agents ont répondu à Louise Parkway et South Street à 12 h 04 vendredi, où ils ont trouvé une moto Kawasaki ZX600 gravement endommagée à proximité et des preuves d’un accident, a déclaré English.

La police enquête toujours, mais pense qu’il s’agissait d’un seul véhicule et que Baker conduisait la moto.

Le bureau du coroner du comté de Will a pratiqué l’autopsie samedi.

La cause finale et le mode de décès sont en attente des résultats de la police, de l’autopsie et des rapports toxicologiques, selon le coroner du comté de Will.

Toute personne ayant des informations sur l’accident doit appeler la division de la circulation du département de police de Joliet au 815-724-3010.