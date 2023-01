Un motard s’échappe de justesse après avoir failli entrer en collision avec un camion à grande vitesse dans une vidéo effrayante

La conduite imprudente est l’une des principales raisons des accidents de la route et est malheureusement signalée assez souvent avec des vidéos de la même chose parfois partagées sur les réseaux sociaux. Un incident similaire a été mis au jour d’une collision presque mortelle entre un camion rapide et une moto.

Dans la vidéo, on voit un motard traverser une rue à toute vitesse. Quelques secondes plus tard, un camion massif émerge de nulle part et entre presque en collision avec le pilote. Le chauffeur du camion et le motard font de leur mieux pour éviter la collision et la dérive dans des directions différentes. Heureusement, malgré un appel très proche, l’homme à vélo parvient à sortir indemne de l’incident après avoir fait dériver son vélo pour se protéger. D’autre part, le camion, qui tentait manifestement de sauver le conducteur d’une collision, a dérivé vers la gauche et s’est écrasé à travers le trottoir et dans les arbres.

Dipanshu Kabra, un officier du service de police indien (IPS), a publié la brève vidéo sur Twitter. La légende du tweet était en hindi et, lorsqu’elle est grossièrement traduite en anglais, on peut lire : « Maintenez une vitesse telle qu’un accident ne se produise jamais. D’autres sont également en sécurité, vous aussi. Il n’y avait aucune information concernant la date, l’heure ou le lieu de l’incident.

La vidéo a été partagée sur Twitter il y a deux jours et a recueilli plus de 89 000 vues. Les internautes ont réagi à la terrifiante séquence dès sa mise en ligne, inondant la section des commentaires.

Un utilisateur a commenté: «Non monsieur! Le deux-roues est fautif. Lorsque vous arrivez dans la voie principale, vous vous arrêtez, regardez et continuez. https://twitter.com/brajeshjha/status/1611050627676921856?s=61&t=pvPjwKmNbdL6bBWGwV81-g

Un autre utilisateur a souligné: “Les cyclistes auraient dû remercier et aider le chauffeur du camion…..il vient de leur sauver la vie.”

les cyclistes auraient dû remercier et aider le chauffeur du camion…..il vient de leur sauver la vie 🤯— Raman Khanna (@ramankhanna9) 6 janvier 2023

Une autre vidéo terrifiante d’un homme faisant une évasion périlleuse est apparue plus tôt le mois dernier. Un homme s’est miraculeusement échappé après avoir été renversé par un bus dans une rue animée dans la vidéo. L’incident s’est produit à Mumbai à l’extérieur du bâtiment Everest Heights, situé près du complexe Lake Side à Powai. Les images de vidéosurveillance ont montré l’homme sortant de façon inattendue indemne après que le véhicule l’ait renversé.

