Un motard grièvement blessé dans un accident près de Princeton

La fête du Canada est devenue tragique pour un jeune visiteur de la région de Princeton.

Un homme de 23 ans a été éjecté de sa moto le 1er juillet et a subi de graves blessures, notamment des dommages à la moelle épinière.

L’incident s’est produit vers 13h30 sur un sentier près de Tee Pee Lakes Road et plusieurs agences ont répondu, a déclaré Rob Miller, du service d’incendie et de sauvetage de Hayes Creek.

Un autre cycliste a dû parcourir sept kilomètres pour demander de l’aide, car il n’y a pas de service cellulaire dans cette région.

Vingt et un premiers intervenants formés, la majorité des bénévoles, se sont rendus sur les lieux et ont travaillé ensemble pendant quatre heures pour soigner et stabiliser la victime.

Le service d’incendie d’Erris a également été appelé et a travaillé aux côtés de Hayes Creek, de Highway Rescue et d’une équipe d’ambulances qui a dû voyager depuis Summerland.

« Des sauvetages comme celui-ci sont extrêmement compliqués, lents et méthodiques et nécessitent que toutes les parties travaillent en étroite collaboration pour atteindre l’objectif ultime de prévenir la perte permanente de la fonction et de l’intégrité du corps », a déclaré Miller.

L’homme a été transporté par ambulance aérienne à l’hôpital Royal Columbian et devrait se rétablir complètement.

Miller a déclaré que les deux motocyclistes roulaient de manière responsable. « Juste avec les pluies et les inondations récentes, ces routes et sentiers sont profondément défoncés et accidentés », a-t-il déclaré.

Avez-vous quelque chose à ajouter à cette histoire, ou quelque chose d’autre que nous devrions rapporter ? Courriel : [email protected]