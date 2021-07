Un motard adolescent abattu dans un incident de rage au volant après qu’il a tiré sur un conducteur qui l’a coupé sur l’autoroute du Texas

Un motard TEEN a été abattu dans un affrontement de rage au volant après qu’IL a pointé une arme sur le conducteur qui l’a coupé sur une autoroute du Texas.

La police a déclaré que JaDerek Gray, 19 ans, avait arrêté sa moto au milieu de l’autoroute du Texas avant de se diriger vers le conducteur d’un SUV tout en portant une arme de poing.

JaDerek Gray, 19 ans, a été tué par balle au Texas Crédit : KDFW

Le personnel d’urgence a tenté de sauver l’adolescent Crédit : KDFW

Le vélo de JaDerek Gray sur l’Interstate 35W Crédit : KDFW

La police de Fort Worth a été appelée vendredi 26 juin dans le bloc 9800 de l’Interstate 35W, près de Basswood Boulevard, rapporte Dallas News.

Ils ont trouvé le motard adolescent blessé sur la route.

La police a déclaré que le motocycliste conduisait entre les voies de circulation sur la ligne blanche centrale de l’Interstate 35 en direction nord.

On prétend que le conducteur du SUV – qui n’aurait apparemment pas remarqué le motocycliste – a commencé à changer de voie.

La police a déclaré que le motocycliste avait fait une embardée et que les deux n’étaient pas entrés en collision.

Cependant, le jeune motard a ensuite dépassé plusieurs voitures et garé sa moto, arrêtant toute circulation, ont ajouté les flics.

Gray serait ensuite retourné vers le SUV, tout en pointant une arme de poing sur le conducteur.

La police a déclaré que le conducteur du SUV avait demandé au jeune homme de déposer son arme et avait expliqué qu’il y avait des enfants dans son véhicule.

L’adolescent a été transporté par ambulance aérienne à l’hôpital, mais est décédé plus tard Crédit : KDFW

Les flics ont déclaré que le motocycliste continuait d’avancer vers le SUV Crédit : KDFW

Les flics ont dit que c’était de la légitime défense

La police de Fort Worth a assisté à la fusillade mortelle Crédit : KDFW

Mais la force a déclaré que le motocycliste aurait continué à avancer vers le SUV tout en pointant son arme.

Le conducteur du SUV a donc récupéré son arme de poing et a tiré sur le motocycliste à plusieurs reprises.

La police a déclaré que les agents avaient retrouvé plus tard l’arme de poing de Gray.

L’adolescent a été transporté à l’hôpital, où il est décédé.

Le bureau du médecin légiste du comté de Tarrant a officiellement identifié le motocycliste décédé comme étant JaDerek Gray, 19 ans.

Le bureau du médecin légiste a déclaré qu’il était décédé vendredi de plusieurs blessures par balle.

La police appelle cela la fin du pire des cas dans une situation de rage au volant, rapporte Fox 4 News.

Isel Valenzuela a déclaré au radiodiffuseur: « J’ai vu une moto verte me dépasser à toute vitesse, entre moi et la voiture suivante.

« Peut-être 10 à 15 secondes plus tard, j’entends quatre coups de feu, je regarde par-dessus et je le vois allongé là, avec du sang sur la poitrine et le ventre. »

Valenzuela s’est garé et s’est précipité pour aider le motard ensanglanté, et il a également « éteint le vélo parce qu’il fonctionnait toujours ».

Quelques minutes après avoir désespérément exercé une pression sur les blessures de Gray pour tenter de sauver l’adolescent, les pompiers et les ambulanciers sont arrivés sur les lieux.

L’officier Tracey Carter a déclaré que la fusillade s’était produite après que le motard ait «divisé la voie»

La police enquête toujours sur la fusillade mortelle – qui s’est produite après un incident de rage au volant Crédit : KDFW

La police de Fort Worth a déclaré que Gray était à l’origine de la fusillade qui l’avait tué et qu’il se déplaçait entre les voies – ou ce qu’on appelle le «dédoublement des voies» – ce qui est illégal au Texas.

Le conducteur du SUV – qui a coopéré à l’enquête de la force – ne l’a pas vu en essayant de changer de voie.

« Le conducteur du SUV lui a demandé de bien vouloir baisser l’arme », a déclaré l’officier de Fort Worth, Tracy Carter.

L’automobiliste a ensuite abattu l’adolescent – ​​qui aurait également tiré avec son arme de poing.

Les flics disent qu’ils pensent que le conducteur du SUV a agi en état de légitime défense.

Un Valenzuela bouleversé a déclaré à Fox que malgré l’incident de rage au volant, l’adolescent décédé « est toujours un être humain ».

Il a déclaré que sa mort « aurait pu être évitée et qu’ils « auraient tous les deux pu rentrer chez eux » si les circonstances avaient été différentes.