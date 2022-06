Un mot tranquille avec Dario Argento, le maître de l’horreur italien

Son film le plus récent, « Dark Glasses », qui a été présenté en première en février au Festival international du film de Berlin et qui a fait ses débuts nord-américains dans la rétrospective du Lincoln Center, offre des moments classiques d’Argento : une musique lancinante qui augure généralement mal ; des meurtres horribles et sanglants ; poursuites acharnées (impliquant cette fois un protagoniste aveugle); et plein de rebondissements. Pourtant, le film est aussi étonnamment tendre : en son cœur se trouve une relation entre une femme et un jeune garçon dont les vies s’entremêlent à travers la tragédie.

« Le film est différent des autres que j’ai fait », et la finale a même de la place « pour une petite larme », a déclaré Argento dans le salon rempli d’antiquités de sa maison dans un quartier huppé de Rome. Une bibliothèque bombée le long d’un mur était jonchée de quelques-uns des nombreux prix qu’il a remportés au cours de sa longue carrière.

Deux ajouts récents sont des prix qu’il a remportés en août au Festival du film de Locarno en Suisse. L’un était un prix pour l’ensemble de ses réalisations qui lui a été remis par le réalisateur John Landisqui a déclaré lors de la cérémonie qu’il avait insisté pour remettre le prix à Argento en personne. L’autre était en reconnaissance pour son premier rôle d’acteur dans « Vortex », le film émouvant de Gaspar Noé sur le déclin d’un couple de personnes âgées. (Argento avait un petit rôle d’enfant de chœur dans un film de 1966, mais ce n’était pas crédité.)

C’est toute une carrière pour un homme qui a d’abord travaillé comme journaliste puis critique de cinéma pour un journal romain de gauche ; co-écrit l’histoire du classique de Sergio Leone « Il était une fois dans l’Ouest » (1968) avec Leone et Bernardo Bertolucci ; a collaboré avec George A. Romero sur le classique de l’apocalypse zombie « Dawn of the Dead » (1978); et a récemment écrit deux livres – une autobiographie, intitulée « Fear », et une anthologie d’histoires effrayantes, intitulée « Horror » (2018).