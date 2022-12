Un mort, un en garde à vue après avoir tiré lundi à Fox Lake – Shaw Local

Les autorités ont déclaré qu’un homme était mort et un autre en garde à vue après une fusillade à Fox Lake lundi soir.

Un porte-parole du groupe de travail sur les crimes majeurs du comté de Lake a déclaré qu’un homme de 77 ans de Fox Lake avait été abattu chez lui dans le bloc zéro à 100 de Mineola Drive vers 21h30. L’homme, dont l’identité n’a pas été révélée, a été déclaré mort sur les lieux.

Des témoins ont déclaré à la police qu’un homme et une femme ont fui les lieux dans une fourgonnette.

Peu de temps après, la police de Round Lake a répondu à un appel sans rapport sur le bloc 300 de Lunar Drive et a rencontré une fourgonnette qui correspondait à la description de celle recherchée dans le cadre de la fusillade. La police de Round Lake connaissait l’homme qui conduit normalement la fourgonnette et a encerclé la maison et a demandé une assistance tactique spéciale aux services de police voisins.

Juste avant le déploiement de l’unité tactique, le suspect est sorti de chez lui et a été placé en garde à vue, a déclaré le porte-parole du groupe de travail.

Le suspect coopère avec la police.

Selon le porte-parole du groupe de travail, l’enquête préliminaire indique que l’homme de Fox Lake a invité une femme chez lui. Pendant que la femme était là, l’autre homme est entré dans la maison et a tiré sur l’homme de Fox Lake. L’homme et la femme ont pris la fuite après la fusillade.

Des accusations sont en attente.

https://www.dailyherald.com/news/20221213/one-dead-one-in-custody-after-shooting-monday-in-fox-lake