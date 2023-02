Un mort, un autre à l’hôpital suite à une collision sur l’autoroute 5

Le semi-remorque impliqué dans un accident mortel sur l’autoroute 5. (Photo de Skilled Truckers Canada) Un incident impliquant un véhicule a fermé l’autoroute 5 au sud de Barrière. (Photo soumise)

Une personne est décédée et une autre est hospitalisée à la suite d’une collision impliquant deux véhicules utilitaires et une camionnette sur l’autoroute 5 jeudi (9 février).

Const. Mike Moore, de la BC Highway Patrol, a déclaré que l’accident s’est produit juste après midi entre Clough Road et Agate Bay Road, au sud de Barriere. Des membres de la GRC de Barriere, de la patrouille routière de la Colombie-Britannique à Kamloops et Clearwater, et des services de reconstruction des analystes de collisions (CARS) étaient présents.

“L’autoroute 5 est actuellement fermée dans les deux sens en ce moment, et l’heure de réouverture est indéterminée à ce stade”, a déclaré Moore. “BC Highway Patrol a assumé la conduite de l’enquête, qui en est à ses débuts.”

Drive BC répertorie actuellement l’autoroute 5 comme étant fermée jusqu’à au moins 21 h. Des détours sont disponibles via les autoroutes 1, 24 ou 97. Les automobilistes sont invités à surveiller le contrôle de la circulation.

patrick.davies@100milefreepress.net

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Maison de 100 milles