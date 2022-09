Un mort sur l’Île-du-Prince-Édouard après Fiona

L’Île-du-Prince-Édouard signale au moins un décès à la suite d’une tempête historique qui a forcé des milliers de personnes dans le noir et causé d’importants dégâts sur l’île.

Lors d’une conférence de presse en direct dimanche, la province a déclaré que, bien que la cause du décès de la personne n’ait pas encore été déterminée, une enquête préliminaire suggère que des problèmes de générateur pourraient avoir joué un rôle.

Aucun autre détail sur l’individu n’a été publié pour le moment.

Près de 36 heures après que la tempête post-tropicale Fiona a touché terre dans les Maritimes, 95 % des clients de l’Île-du-Prince-Édouard sont toujours sans électricité.

Le premier ministre de l’Î.-P.-É., Dennis King, a noté que plus de 50 membres de l’équipe de transport sont allés inspecter les dégâts depuis tôt dimanche matin. De plus, General Electric utilise des hélicoptères pour les évaluations aériennes.

« Les évaluations initiales indiquent que, dans l’ensemble, notre infrastructure routière s’est peut-être un peu mieux comportée que nous ne le pensions initialement, mais il existe des poches considérables de dommages graves dans toute l’Île-du-Prince-Édouard », a déclaré King.

Il y a actuellement six routes complètement fermées sur l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi que de nombreux autres ponts qui restent «complètement infranchissables». Cela s’ajoute à ce que King décrit comme des «dommages considérables» à au moins six écoles de la province.

King a déclaré aux journalistes que les ministres travaillaient sur des plans d’urgence pour les écoles touchées. Entre-temps, les écoles seront fermées à travers l’Île-du-Prince-Édouard lundi et mardi, avec une nouvelle mise à jour prévue mardi matin.

« Notre gouvernement fera tout ce qu’il peut faire aussi vite que possible, aussi longtemps qu’il le faudra pour aider notre province à traverser ces situations difficiles », a déclaré King.

Samedi, le gouvernement provincial a envoyé une demande au gouvernement fédéral pour fournir une aide à la récupération et au nettoyage. Quelques instants avant le presseur, King a déclaré avoir reçu la confirmation que plus de 100 militaires arriveront plus tard dimanche soir, dans l’espoir d’aider les équipages sur le terrain d’ici lundi matin.

En ce qui concerne la disponibilité du gaz, King a souligné que l’île a du carburant, mais des problèmes d’électricité au parc de stockage de Charlottetown ont retardé la distribution de carburant aux stations-service communautaires.

King a déclaré que le cabinet provincial s’est réuni plusieurs fois par jour, où il a créé trois comités du cabinet pour répondre aux préoccupations économiques, aux infrastructures et à la reprise, et aux soutiens sociaux pour les insulaires.

Entre-temps, plus de 30 centres d’accueil ont ouvert à travers la province où les résidents peuvent aller chercher de la nourriture, du réconfort ou un endroit pour recharger leurs appareils électriques. De plus, les services d’hébergement temporaire seront prolongés au moins jusqu’à mardi.

Selon King, la province en est aux premières étapes de la création d’un programme d’aide financière d’urgence.

King a également confirmé que le gouvernement fédéral élabore un plan pour aider à reconstruire les quais et les infrastructures de pêche qui ont subi des dommages considérables pendant Fiona.

« L’ampleur et la gravité des dommages dépassent tout ce que nous avons vu dans l’histoire de notre province », a déclaré King, notant qu’il faudra un « effort herculéen » pour restaurer l’infrastructure de l’Île-du-Prince-Édouard au cours des prochaines semaines.

S’adressant aux journalistes, la vice-première ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Darlene Compton, a souligné que la priorité actuelle de Maritime Electric est le nettoyage des routes avant que les équipes ne puissent commencer à rétablir le courant.

“Je pense qu’il est juste de dire que cela va prendre des jours”, a déclaré Compton. “Alors que les lignes redeviennent actives, nous devons avoir des équipes de Maritime Electric avec eux pour garantir la sécurité de tous.”

Compton a noté que les établissements de soins de santé fonctionnent mais que certains services pourraient être suspendus. La province a également signalé un nombre non divulgué d’incendies, notamment au terrain de golf et country club de Stanhope.

Les employés de la fonction publique devraient travailler temporairement à domicile pendant que les équipes évaluent les dommages causés aux bâtiments gouvernementaux. Les cours provinciales, les cours suprêmes et la cour d’appel ont annulé les audiences lundi.

Un représentant de General Electric exhorte les résidents à rester chez eux afin de rationner le carburant.

“Sans électricité et sans impossibilité d’accéder complètement au carburant, nous ne voulons pas que vous remplissiez vos réservoirs d’essence pour conduire et examiner les dégâts alors que nous devons vraiment donner la priorité au carburant pour les interventions d’urgence et les services essentiels”, a-t-elle déclaré.