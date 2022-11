Un mort qui marche ? Les données des smartphones peuvent prédire le risque de mortalité

3 novembre 2022 – Peut-être êtes-vous en train de vous promener tranquillement dans le quartier ou d’errer dans les allées d’une épicerie. Il y a de fortes chances que votre smartphone soit également de la partie, peut-être en tant que lecteur de podcast ou couverture de sécurité numérique.

Mais que se passerait-il si ce téléphone pouvait recueillir des données sur vos activités cardio quotidiennes pour prédire combien de temps vous vivrez ?

Il n’y a peut-être pas encore d’application pour cela, mais des chercheurs de l’Université de l’Illinois ont jeté les bases de la possibilité dans un étude publié récemment dans la revue Santé numérique PLOS.

« Il est bien connu que les gens [who] bougez plus – et bougez plus vigoureusement – vivez plus longtemps », déclare Bruce Schatz, PhD, expert en informatique médicale à l’Université de l’Illinois et co-auteur de l’étude. “Nous avons fini par essayer de voir ce que vous pouviez dire de mouvement de marche cela avait une signification médicale.

Schatz et ses collègues ont extrait des données de plus de 100 000 adultes âgés de 45 à 79 ans dans la UK Biobank, une base de données biomédicale au Royaume-Uni. Les participants ont porté des capteurs de poignet 24 heures sur 24 pendant une semaine pendant qu’ils effectuaient leurs routines quotidiennes, et les chercheurs ont examiné les données de 12 intervalles de marche consécutifs de 30 secondes pour chaque participant à l’étude.