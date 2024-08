Un mort et trois blessés dans un glissement de terrain à Ketchikan qui a endommagé des maisons et forcé des évacuations

26 août — Un glissement de terrain à Ketchikan dimanche a tué une personne et en a envoyé trois autres à l’hôpital, et les autorités ont déclaré que le risque qu’un autre glissement de terrain se produise restait préoccupant.

Plusieurs maisons ont été endommagées par le glissement de terrain dans le centre-ville de Ketchikan, ce qui a forcé l’évacuation de logements dans plusieurs rues, ont indiqué les responsables de l’arrondissement. Trois personnes ont été emmenées au centre médical de Ketchikan. Une personne a été soignée et libérée ; deux autres ont été admises, ont indiqué les autorités.

« C’est avec le cœur lourd que nous annonçons qu’un glissement de terrain dans la ville a coûté la vie à une personne, causé plusieurs blessés, endommagé des maisons et eu un impact sur notre communauté », a déclaré Rodney Dial, maire de Ketchikan Gateway Borough, dans une déclaration préparée dimanche soir.

Le Ketchikan Gateway Borough a déclaré que le glissement de terrain avait « gravement affecté » la communauté.

Le glissement de terrain s’est produit vers 16 heures. Un ordre d’évacuation obligatoire a été émis pour les maisons situées dans le secteur de Third Avenue, Second Avenue/Water Street, First Avenue et White Cliff Avenue entre Austin Street et Nadeau Street, a indiqué l’arrondissement dans un message publié sur les réseaux sociaux dimanche soir. L’ordre d’évacuation est resté en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

« Une zone de glissement de terrain secondaire potentielle a été identifiée au sud du lieu du glissement initial », a indiqué l’arrondissement. « Les équipes d’intervention sont prêtes à intervenir. »

Des photos et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré un important glissement de terrain sur une colline au-dessus de zones résidentielles et il semble qu’au moins certaines habitations aient été endommagées.

Un abri d’urgence a été mis en place au lycée de Ketchikan.

Dimanche vers 21 heures, Jeremy Zidek, porte-parole de la Division de la sécurité intérieure et de la gestion des urgences de l’Alaska, a déclaré par SMS que sept personnes se trouvaient dans l’abri, selon la Croix-Rouge américaine. Ces chiffres pourraient changer tout au long de la nuit, a-t-il ajouté.

Le bureau du gouverneur Mike Dunleavy a déclaré qu’il avait émis une déclaration verbale de catastrophe et « ordonné aux agences de l’État de mettre à disposition toutes les ressources et le personnel pour l’effort de réponse ».

L’électricité et Internet ont été rétablis dans une grande partie de la ville à 20h15, ont indiqué les responsables de l’arrondissement. Cependant, le courant est resté coupé dans les zones proches du glissement de terrain. Il sera rétabli dans les prochains jours, une fois la zone dégagée et les poteaux électriques cassés remplacés, ont indiqué les responsables de l’arrondissement.

L’hôtel de ville de Ketchikan devait être fermé lundi, ainsi que toutes les écoles de Ketchikan.

Le maire de la ville de Ketchikan, Dave Kiffer, a déclaré que les multiples glissements de terrain survenus ces dernières années dans la région devaient faire l’objet d’une enquête plus approfondie. Au cours de la dernière décennie, les glissements de terrain ont tué 12 personnes dans le sud-est de l’Alaska et causé des dizaines de millions de dollars de dégâts.

« Au cours de mes 65 années à Ketchikan, je n’ai jamais vu un glissement de terrain d’une telle ampleur », a déclaré Kiffer dans une déclaration préparée.

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.