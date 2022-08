“Un mort et trois blessés” à Dornie et sur l’île de Skye après des incidents de “coups de feu et coups de couteau”

UNE personne serait morte et trois autres ont été blessées après des coups de feu et des coups de couteau présumés sur l’île de Skye et les villages voisins.

Plusieurs véhicules de police se sont précipités vers l’île écossaise emblématique et la région de Dornie, près du château historique d’Eilean Donan, après que l’alarme a été déclenchée ce matin.

L’incident est actuellement en cours et la police est sur les lieux Crédit : GOOGLE MAPS

La carte montre la zone où des incidents ont été signalés

Plusieurs hélicoptères de police et ambulanciers ont également été signalés dans la région en réponse aux incidents présumés avec des armes à feu, qui, selon la police, sont liés.

La réponse a été déclenchée après qu’une femme a été retrouvée blessée dans une propriété de la région de Tarskavaig à Skye vers 9 heures du matin.

Un patient a été transporté par avion à l’hôpital universitaire Queen Elizabeth de Glasgow, tandis que deux autres ont été transportés par hélicoptère à l’hôpital Raigmore d’Inverness.

Une quatrième personne est soignée à l’hôpital Broadford de Skye.

De nombreux habitants ont publié dans des groupes de médias sociaux et des pages communautaires des informations sur la forte présence policière alors que les services d’urgence se précipitaient sur les lieux.

Les agents ont confirmé qu’un homme avait été arrêté en lien avec les incidents allégués.

La police a également déclaré qu’elle pensait que l’incident avait été maîtrisé et qu’il n’y avait aucune menace pour le grand public.

Mais le député local Ian Blackford – qui vit à Skye – a déclaré : “C’est une nouvelle terrible et choquante – surtout pour un endroit comme Skye et Lochalsh.

“On m’a dit qu’il y avait un mort et trois blessés.

“Je veux rendre hommage aux services d’urgence, y compris la police et le service d’ambulance écossais, ainsi qu’aux autorités locales. Je comprends que la situation est sous contrôle.”

Le chef du SNP Westminster, M. Blackford, qui représente Ross, Skye et Lochaber, a ajouté: “C’est un jour très triste.

“C’est une nouvelle très préoccupante et mes pensées vont à toutes les personnes concernées. Au fur et à mesure que de nouveaux détails sont révélés, la réponse des services d’urgence semble avoir empêché cet incident de se propager encore plus loin qu’il ne l’a fait. Merci pour le travail que vous faites. “

S’adressant au Scottish Sun, M. Blackford a ajouté: “Je suis extrêmement reconnaissant de la réponse des services d’urgence.

“J’ai parlé au NHS et à la police et c’est maintenant, à juste titre, à la police de mener ses enquêtes.”

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: “Nous avons été informés qu’une femme avait été blessée dans une propriété de la région de Tarskavaig à Skye peu avant 9 heures du matin mercredi.

“La police assiste également à deux autres incidents à Teangue sur Skye et Dornie qui sont liés.

“Un homme de 39 ans a été arrêté en lien avec les incidents.”

Un porte-parole du Scottish Ambulance Service a déclaré: «Nous avons reçu un appel à 9 h 02 pour assister à un incident à Tarskavaig, Skye.

«Nous avons également assisté à deux autres incidents à Teangue sur Skye et Dornie.

Plusieurs ambulances, des ambulances aériennes, une équipe d’intervention d’opérations spéciales (SORT) et une équipe du service de récupération médicale d’urgence (EMRS) se sont rendues sur les lieux.

“Quatre patients ont été transportés à l’hôpital : deux à l’hôpital Raigmore, un à l’hôpital universitaire Queen Elizabeth et un à l’hôpital Broadford.”

Un porte-parole du Scottish Ambulance Service a déclaré: «Nous avons reçu un appel à 9 h 02 pour assister à un incident à Tarskavaig, Skye.

«Nous avons également assisté à deux autres incidents à Teangue sur Skye et Dornie.

Plusieurs ambulances, des ambulances aériennes, une équipe d’intervention d’opérations spéciales (SORT) et une équipe du service de récupération médicale d’urgence (EMRS) se sont rendues sur les lieux.

“Quatre patients ont été transportés à l’hôpital : deux à l’hôpital Raigmore, un à l’hôpital universitaire Queen Elizabeth et un à l’hôpital Broadford.”

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à [email protected] ou appelez le 0141 420 5300